Авіація РФ бомбила Херсон — є загибла і постраждалий

Російські військові удень 3 квітня завдали авіаударів по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого загинула 60-річна жінка, поранено чоловіка.
Головні тези:
- Російські війська удень 3 квітня бомбардували Херсон, в результаті чого загинула 60-річна жінка.
- Поранено чоловіка: 44-річний містянин зазнав мінно-вибухової травми та уламкових поранень.
Росія бомбила Херсон: є жертви
Зазначається, що обстріл відбувся близько 12:30.
Травм, несумісних із життям, зазнала 60-річна містянка, яка в момент "прильоту" КАБів перебувала в квартирі.
За інформацією МВА, авіаударів було кілька. Відомо про одного постраждалого. 44-річний містянин зазнав мінно-вибухової травми, уламкових поранень живота, грудної клітки, рук. Співробітники поліції вже доставили його до лікарні.
