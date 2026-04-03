Авіація РФ бомбила Херсон — є загибла і постраждалий

Російські військові удень 3 квітня завдали авіаударів по Дніпровському району Херсона, внаслідок чого загинула 60-річна жінка, поранено чоловіка.

Росія бомбила Херсон: є жертви

Зазначається, що обстріл відбувся близько 12:30.

Травм, несумісних із життям, зазнала 60-річна містянка, яка в момент "прильоту" КАБів перебувала в квартирі.

За інформацією МВА, авіаударів було кілька. Відомо про одного постраждалого. 44-річний містянин зазнав мінно-вибухової травми, уламкових поранень живота, грудної клітки, рук. Співробітники поліції вже доставили його до лікарні.