Росія атакує громадський транспорт Херсона дронами — є вбитий і постраждалі
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
тролейбус
У Херсоні росіяни 11 квітня вдарили з безпілотника по громадському та приватному транспорту, внаслідок чого постраждали троє людей. Також окупанти вбили водія тролейбусу, який теж потрапив під дроновий удар.

Головні тези:

  • Російські безпілотники вдарили по громадському транспорту у Херсоні, внаслідок чого постраждали троє людей.
  • Поранені водії та пасажири автобусу та тролейбусу були госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами.

Росія атакує громадський транспорт Херсона: є жертви

Про це повідомивначальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.

Сьогодні російські терористи знову вдарили з безпілотника по громадському транспорту. Близько 11.00 у Корабельному районі під атаку ворожого безпілотника потрапив маршрутний автобус. Постраждав 42-річний водій.

Зазначається, що співробітники поліції доправили його до лікарні. Попередній діагноз — мінно-вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини. З пасажирів по медичну допомогу на цю годину ніхто не звертався.

У Херсонській МВА також повідомили, що співробітники поліції доставили до лікарні двох постраждалих внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона на авто в Корабельному районі. Чоловіки 69 та 57 років отримали контузії, мінно-вибухові травми та уламкові поранення.

Попередньо, загрози життю немає. Наразі потерпілих дообстежують і надають необхідну медичну допомогу.

Пізніше окупанти ударили дроном по тролейбусу, водій перебуває у вкрай тяжкому стані.

Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Близько 15:30 росіяни атакували з дрона тролейбус у Корабельному районі Херсона. “Швидка” доставила до лікарні у вкрай тяжкому стані водія.

Олександр Прокудін

Начальник Херсонської МВА

У ці хвилини медики борються за його життя, додав Прокудін.

Пізніше стало відомо, що водій від отриманих травм помер у лікарні.

