Росія атакує громадський транспорт Херсона дронами — є вбитий і постраждалі

У Херсоні росіяни 11 квітня вдарили з безпілотника по громадському та приватному транспорту, внаслідок чого постраждали троє людей. Також окупанти вбили водія тролейбусу, який теж потрапив під дроновий удар.
Головні тези:
- Російські безпілотники вдарили по громадському транспорту у Херсоні, внаслідок чого постраждали троє людей.
- Поранені водії та пасажири автобусу та тролейбусу були госпіталізовані з мінно-вибуховими травмами.
Росія атакує громадський транспорт Херсона: є жертви
Про це повідомивначальник Херсонської МВА Ярослав Шанько.
Сьогодні російські терористи знову вдарили з безпілотника по громадському транспорту. Близько 11.00 у Корабельному районі під атаку ворожого безпілотника потрапив маршрутний автобус. Постраждав 42-річний водій.
Зазначається, що співробітники поліції доправили його до лікарні. Попередній діагноз — мінно-вибухова травма та уламкове поранення грудної клітини. З пасажирів по медичну допомогу на цю годину ніхто не звертався.
Попередньо, загрози життю немає. Наразі потерпілих дообстежують і надають необхідну медичну допомогу.
Пізніше окупанти ударили дроном по тролейбусу, водій перебуває у вкрай тяжкому стані.
Про це повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.
У ці хвилини медики борються за його життя, додав Прокудін.
Пізніше стало відомо, що водій від отриманих травм помер у лікарні.
