Російський БпЛА атакував цивільних у Херсоні — є поранені

У Херсоні 22 квітня внаслідок атаки російського безпілотника в Корабельному районі поранень зазнали троє людей.
Головні тези:
- У Херсоні відбулася атака російського безпілотника, внаслідок якої поранено трьох цивільних.
- Жертвами атаки стали чоловік 28 років, чоловік 74 років та жінка 56 років з вибуховими травмами та контузіями.
Російський дрон атакував цивільних у Херсоні: є постраждалі
До лікарні в стані середньої тяжкості доставлено 28-річного херсонця. Він постраждав унаслідок атаки ворожого безпілотника в Корабельному районі приблизно опівдні.
Як зазначається, в чоловіка — вибухова травма, контузія, гостра реакція на стрес. Триває дообстеження.
Пізніше в МВА поінформували, що кількість поранених внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона в Корабельному районі близько опівдні збільшилась до трьох — 74-річний чоловік та жінка 56 років дістали вибухові травми, контузії, уламкові поранення.
Херсонська ОВА оприлюднила фото з наслідками цієї атаки.
