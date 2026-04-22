Російський БпЛА атакував цивільних у Херсоні — є поранені

У Херсоні 22 квітня внаслідок атаки російського безпілотника в Корабельному районі поранень зазнали троє людей.

Російський дрон атакував цивільних у Херсоні: є постраждалі

До лікарні в стані середньої тяжкості доставлено 28-річного херсонця. Він постраждав унаслідок атаки ворожого безпілотника в Корабельному районі приблизно опівдні.

Як зазначається, в чоловіка — вибухова травма, контузія, гостра реакція на стрес. Триває дообстеження.

Пізніше в МВА поінформували, що кількість поранених внаслідок скиду ворогом вибухівки з дрона в Корабельному районі близько опівдні збільшилась до трьох — 74-річний чоловік та жінка 56 років дістали вибухові травми, контузії, уламкові поранення.

Наразі медики їх дообстежують.

Херсонська ОВА оприлюднила фото з наслідками цієї атаки.