Окупанти знову били дронами по Херсону — двоє підлітків отримали тяжкі поранення

Близько 12:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Внаслідок дронового удару поранення дістали двоє дітей — хлопці 15 та 17 років.
Головні тези:
- Окупанти знову здійснили дронові атаки в Херсоні, що спричинили тяжкі поранення двоє підлітків.
- Діти віком 15 та 17 років отримали вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення в результаті небезпечного удару дрона.
Росія знову атакувала дронами Херсон: є поранені
У підлітків діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення.
Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Також він зазначив, що окупанти знову били по громадсткому транспорту обласного центру.
Вдруге за день росіяни атакували з дрона маршрутку у Херсоні. Близько 10:40 ворожий безпілотник влучив в автобус у Центральному районі міста.
Через ворожий удар постраждав водій. Наразі він перебуває у лікарні та отримує необхідну медичну допомогу.
