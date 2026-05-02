Окупанти знову били дронами по Херсону — двоє підлітків отримали тяжкі поранення
Категорія
Україна
Дата публікації

Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Херсон
Read in English

Близько 12:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Внаслідок дронового удару поранення дістали двоє дітей — хлопці 15 та 17 років.

Головні тези:

  • Окупанти знову здійснили дронові атаки в Херсоні, що спричинили тяжкі поранення двоє підлітків.
  • Діти віком 15 та 17 років отримали вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення в результаті небезпечного удару дрона.

Росія знову атакувала дронами Херсон: є поранені

У підлітків діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення.

Обох потерпілих доставили до лікарні у тяжкому стані. Наразі медики борються за їхні життя.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Також він зазначив, що окупанти знову били по громадсткому транспорту обласного центру.

Вдруге за день росіяни атакували з дрона маршрутку у Херсоні. Близько 10:40 ворожий безпілотник влучив в автобус у Центральному районі міста.

Через ворожий удар постраждав водій. Наразі він перебуває у лікарні та отримує необхідну медичну допомогу.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?