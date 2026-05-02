Окупанти знову били дронами по Херсону — двоє підлітків отримали тяжкі поранення

Близько 12:30 росіяни атакували з БпЛА Дніпровський район Херсона. Внаслідок дронового удару поранення дістали двоє дітей — хлопці 15 та 17 років.

Росія знову атакувала дронами Херсон: є поранені

У підлітків діагностували вибухові та закриті черепно-мозкові травми, а також осколкові поранення.

Обох потерпілих доставили до лікарні у тяжкому стані. Наразі медики борються за їхні життя.

Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. Також він зазначив, що окупанти знову били по громадсткому транспорту обласного центру.

Вдруге за день росіяни атакували з дрона маршрутку у Херсоні. Близько 10:40 ворожий безпілотник влучив в автобус у Центральному районі міста.

Через ворожий удар постраждав водій. Наразі він перебуває у лікарні та отримує необхідну медичну допомогу.