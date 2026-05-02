Російські дрони масовано ударили по Харкову — є постраждалі

Удень 2 травня Харків вчергове опинився під атакою ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання у Шевченківському, Холодногірському, Основ'янському районах Харкова.
Головні тези:
- Російські дрони здійснили масовані удари по Харкову.
- У результаті цих ударів є постраждалі особи.
Росія атакувала багатоповерхівку й АЗС у Харкові
На цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих. Їм надається медична допомога.
Пошкоджено багатоквартирний будинок, територію двох АЗС. Екстрені служби працюють на місці влучань.
62-річний чоловік зазнав вибухових поранень внаслідок ворожого обстрілу в Холодногірському районі. Травмованого госпіталізували, він отримує всю необхідну допомогу.
Олег Синєгубов, начальник Харківськоїх ОВА, уточнив, що за допомогою до лікарів звернулася 57-річна жінка, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу в Холодногірському районі.
У неї діагностували гостру реакцію на стрес.
