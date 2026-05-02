Російські дрони масовано ударили по Харкову — є постраждалі
Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Харків

Удень 2 травня Харків вчергове опинився під атакою ворожих БпЛА. Зафіксовано влучання у Шевченківському, Холодногірському, Основ'янському районах Харкова.

Головні тези:

  • Російські дрони здійснили масовані удари по Харкову.
  • У результаті цих ударів є постраждалі особи.

Росія атакувала багатоповерхівку й АЗС у Харкові

На цю хвилину відомо про чотирьох постраждалих. Їм надається медична допомога.

Пошкоджено багатоквартирний будинок, територію двох АЗС. Екстрені служби працюють на місці влучань.

62-річний чоловік зазнав вибухових поранень внаслідок ворожого обстрілу в Холодногірському районі. Травмованого госпіталізували, він отримує всю необхідну допомогу.

Ще троє людей зазнали гострої реакції на стрес: 61-річний чоловік, 38-річна і 48-річна жінки. Медики допомогли їм на місці.

Олег Синєгубов, начальник Харківськоїх ОВА, уточнив, що за допомогою до лікарів звернулася 57-річна жінка, яка постраждала внаслідок ворожого обстрілу в Холодногірському районі.

У неї діагностували гостру реакцію на стрес.

