Двоє цивільних загинули внаслідок атаки Росії на Харківщину

Вранці 28 квітня російський дрон завдав удару по Чугуєву Харківської області, внаслідок чого двоє мирних мешканців загинули. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Нова атака РФ на Харківську область — що відомо

Ворог атакував Чугуїв безпілотником. Попередньо, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна — постраждала. Олег Синєгубов Голова Харківської ОВА

Згідно з останніми даними, ворог здійснив атаку дроном типу "V2U" — він поцілив у землю поблизу житлової забудови.

Новою жертвою російського удару став 70-річний чоловік. Поранення дістав ще один цивільний — його одразу шпиталізували у тяжкому стані.

Згодом в Харківській областній прокуратурі офіційно підтвердили, що врятувати потерпілого не вдалося — він помер.

Також вказано, що 27 квітня російські загарбники атакували три населені пункти Харківської області.

Для ударів ворог використовував 4 КАБ; 1 БпЛА типу "Молнія"; 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Одноробівка).

Окрім того, наголошується, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 218 людей.