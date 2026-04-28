Двоє цивільних загинули внаслідок атаки Росії на Харківщину
Двоє цивільних загинули внаслідок атаки Росії на Харківщину

Олег Синєгубов / Харківська ОВА
Нова атака РФ на Харківську область - що відомо

Вранці 28 квітня російський дрон завдав удару по Чугуєву Харківської області, внаслідок чого двоє мирних мешканців загинули. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Головні тези:

  • На місці ударів триває робота всіх профільних служб.
  • У результаті атаки загинув 70-річний чоловік. 

Нова атака РФ на Харківську область — що відомо

Ворог атакував Чугуїв безпілотником. Попередньо, внаслідок обстрілу одна людина загинула, ще одна — постраждала.

Олег Синєгубов

Олег Синєгубов

Згідно з останніми даними, ворог здійснив атаку дроном типу "V2U" — він поцілив у землю поблизу житлової забудови.

Новою жертвою російського удару став 70-річний чоловік. Поранення дістав ще один цивільний — його одразу шпиталізували у тяжкому стані.

Згодом в Харківській областній прокуратурі офіційно підтвердили, що врятувати потерпілого не вдалося — він помер.

Також вказано, що 27 квітня російські загарбники атакували три населені пункти Харківської області.

Для ударів ворог використовував 4 КАБ; 1 БпЛА типу "Молнія"; 1 fpv-дрон.

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури: у Богодухівському районі пошкоджено приватний будинок, 2 господарчі споруди (с. Одноробівка).

Окрім того, наголошується, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 218 людей.

Також вказано, що загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 30 765 людей.

