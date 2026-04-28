Двоє цивільних загинули внаслідок атаки Росії на Харківщину

Вранці 28 квітня російський дрон завдав удару по Чугуєву Харківської області, внаслідок чого двоє мирних мешканців загинули. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Головні тези:
- На місці ударів триває робота всіх профільних служб.
- У результаті атаки загинув 70-річний чоловік.
Нова атака РФ на Харківську область — що відомо
Згідно з останніми даними, ворог здійснив атаку дроном типу "V2U" — він поцілив у землю поблизу житлової забудови.
Новою жертвою російського удару став 70-річний чоловік. Поранення дістав ще один цивільний — його одразу шпиталізували у тяжкому стані.
Згодом в Харківській областній прокуратурі офіційно підтвердили, що врятувати потерпілого не вдалося — він помер.
Також вказано, що 27 квітня російські загарбники атакували три населені пункти Харківської області.
Для ударів ворог використовував 4 КАБ; 1 БпЛА типу "Молнія"; 1 fpv-дрон.
Окрім того, наголошується, що транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 218 людей.
Також вказано, що загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 30 765 людей.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-