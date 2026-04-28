Двое гражданских погибли в результате атаки России на Харьковщину

Утром 28 апреля российский дрон нанес удар по Чугуеву Харьковской области, в результате чего двое мирных жителей погибли. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Главные тезисы
- На месте ударов продолжается работа всех профильных служб.
- В результате атаки погиб 70-летний мужчина.
Новая атака РФ на Харьковскую область — что известно
Согласно последним данным, враг совершил атаку дроном типа "V2U" — он попал в землю вблизи жилой застройки.
Новой жертвой российского удара стал 70-летний мужчина. Ранения получили еще один гражданский — его сразу госпитализировали в тяжелом состоянии.
Впоследствии в Харьковской областной прокуратуре официально подтвердили, что спасти потерпевшего не удалось — он умер.
Также указано, что 27 апреля российские захватчики атаковали три населенных пункта Харьковской области.
Для ударов враг использовал 4 КАБ; 1 БпЛА типа "Молния"; 1 fpv-дрон.
Кроме того, указано, что транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 218 человек.
Также указано, что всего с начала работы в Пункте зарегистрировано 30 765 человек.
