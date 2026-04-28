Двое гражданских погибли в результате атаки России на Харьковщину

Утром 28 апреля российский дрон нанес удар по Чугуеву Харьковской области, в результате чего двое мирных жителей погибли. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Новая атака РФ на Харьковскую область — что известно

Враг атаковал Чугуев беспилотником. Предварительно, в результате обстрела один человек погиб, еще один пострадал. Олег Синегубов Глава Харьковской ОВА

Согласно последним данным, враг совершил атаку дроном типа "V2U" — он попал в землю вблизи жилой застройки.

Новой жертвой российского удара стал 70-летний мужчина. Ранения получили еще один гражданский — его сразу госпитализировали в тяжелом состоянии.

Впоследствии в Харьковской областной прокуратуре официально подтвердили, что спасти потерпевшего не удалось — он умер.

Также указано, что 27 апреля российские захватчики атаковали три населенных пункта Харьковской области.

Для ударов враг использовал 4 КАБ; 1 БпЛА типа "Молния"; 1 fpv-дрон.

Повреждены и разрушены объекты гражданской инфраструктуры: в Богодуховском районе поврежден частный дом, 2 хозяйственные постройки (с. Одноробовка).

Кроме того, указано, что транзитный эвакуационный пункт в Лозовой за сутки принял 218 человек.