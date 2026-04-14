Росія схибила під час атаки на водосховище в Харківській області

Російські загарбники не змогли поцілити у греблю Печенізького водосховища на Харківщині. У ЗСУ повідомили, що 4 КАБи влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, а ще дві бомби — у воду.

Що відомо про новий промах Росії

Останні атаки ворога на Харківську область прокоментували воїни 16-го армійського корпусу Збройних Сил України.

За їхніми словами, росіяни знову спробували знищити греблю Печенізького водосховища й для цього використали одразу 6 КАБів.

Представники ЗСУ звертають увагу на те, що вибір часу для атаки демонструє особливий цинізм армії РФ.

Противник намагається скористатися моментом, коли внаслідок весняного водопілля у водосховищі накопичено максимальний об'єм води, — вказано в офіційній заяві.

Що важливо знати, знищення греблі саме у період "великої води" могло стати причиною катастрофічних наслідків для громад нижче за течією.

Йдеться про масштабне затоплення та екологічне лихо.

Оскільки російські загарбники знову схибили, вони вирішило традиційно поширити серію фейків про свої “успіхи”.