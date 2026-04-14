Росія схибила під час атаки на водосховище в Харківській області
Категорія
Україна
Дата публікації

водосховище
Джерело:  online.ua

Російські загарбники не змогли поцілити у греблю Печенізького водосховища на Харківщині. У ЗСУ повідомили, що 4 КАБи влучили в землю поблизу гідротехнічних споруд, а ще дві бомби — у воду.

Головні тези:

  • Ворог не зміг зруйнувати та пошкодити греблю.
  • Скид води відбувається у плановому контрольованому режимі.

Що відомо про новий промах Росії

Останні атаки ворога на Харківську область прокоментували воїни 16-го армійського корпусу Збройних Сил України.

За їхніми словами, росіяни знову спробували знищити греблю Печенізького водосховища й для цього використали одразу 6 КАБів.

Представники ЗСУ звертають увагу на те, що вибір часу для атаки демонструє особливий цинізм армії РФ.

Противник намагається скористатися моментом, коли внаслідок весняного водопілля у водосховищі накопичено максимальний об'єм води, — вказано в офіційній заяві.

Що важливо знати, знищення греблі саме у період "великої води" могло стати причиною катастрофічних наслідків для громад нижче за течією.

Йдеться про масштабне затоплення та екологічне лихо.

Оскільки російські загарбники знову схибили, вони вирішило традиційно поширити серію фейків про свої “успіхи”.

На підконтрольних рф "псевдохарківських" пабліках почали поширювати фейки про пошкодження дамби та нібито аварійний скид води, — попередили українські воїни.

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?