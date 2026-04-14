Україна вдарила бомбами та ракетами SCALP по місцю зберігання дронів РФ — відео

14 квітня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України використали ракети SCALP для здійснення атаки на місце зберігання ударних російських дронів. Цього разу гучні вибухи гриміли поблизу аеропорту “Донецьк” на ТОТ Донецької області.
Головні тези:
- Також українські війська застосували керовані авіаційні бомби GBU-39.
- Нові втрати армії РФ та масштаби завданих збитків уточнюються.
Україна здійснила нові успішні діпстрайки
Протягом минулої ночі українські воїни завдали ударів по одразу кількох важливих об'єктах російських загарбників.
Цього разу ворог не зміг захистити місця зберігання ударних дронів у районі аеропорту “Донецьк” на ТОТ Донецької області.
Ба більше, вказано, що під удари Сил оборони України потрапила радіолокаційна станція "Небо-У". Це сталося у Феодосії в тимчасово окупованому Криму.
На цьому тлі Генштаб ЗСУ підтвердив ураження радіолокаційної станції системи контролю повітряного простору в районі Ніколаєвки і радіолокаційної станції "Каста-2Е" поблизу населеного пункту Лубяноє-Пєрвоє.
Що важливо розуміти, вони знаходилися на території російської Бєлгородщини.
