14 апреля Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины использовали ракеты SCALP для атаки на место хранения ударных российских дронов. На этот раз громкие взрывы гремели вблизи аэропорта "Донецк" на ТОТ Донецкой области.

Украина осуществила новые успешные дипстрайки

За прошедшую ночь украинские воины нанесли удары по нескольким важным объектам российских захватчиков.

На этот раз враг не смог защитить места хранения ударных дронов в районе аэропорта "Донецк" на ВОТ Донецкой области.

Удар нанесен подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины с применением крылатых ракет SCALP и управляемых авиационных бомб GBU-39. Ударными украинскими БПЛА поражены склады боеприпасов противника в районах населенных пунктов Азовское Запорожской области, Урзуф и Куликовское Донецкой области.

Более того, указано, что под удары Сил обороны Украины попала радиолокационная станция "Небо-У". Это произошло в Феодосии во временно оккупированном Крыму.

На этом фоне Генштаб ВСУ подтвердил поражение радиолокационной станции системы контроля воздушного пространства в районе Николаевки и радиолокационной станции "Каста-2Е" вблизи населенного пункта Лубяное-Первое.

Что важно понимать, они находились на территории российской Белгородщины.