5 людей загинули та 24 постраждали внаслідок атаки РФ на Дніпро

14 квітня голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що новий повітряний напад Росії на Дніпро забрав життя щонайменше 5 мирних мешканців міста. Окрім того, ще 24 цивільних були поранені.
Головні тези:
- 21 людина госпіталізована. 10 – у важкому стані.
- У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи.
Атака Росії на Дніпро 14 квітня — які наслідки
Близько 12:16 Ганжа повідомив, що внаслідок ударів ворога п'ять людей дістали поранень.
Згодом кількість потерпілих зросла аж до 15 осіб. Усіх шпиталізували, 9 з них — "важкі". Решта у стані середньої тяжкості.
Згодом стало відомо, що у лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через ворожу атаку на Дніпро.
Більше по темі
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Технології
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-