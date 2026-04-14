5 людей загинули та 24 постраждали внаслідок атаки РФ на Дніпро

14 квітня голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що новий повітряний напад Росії на Дніпро забрав життя щонайменше 5 мирних мешканців міста. Окрім того, ще 24 цивільних були поранені.

Атака Росії на Дніпро 14 квітня — які наслідки

Близько 12:16 Ганжа повідомив, що внаслідок ударів ворога п'ять людей дістали поранень.

На місці атаки виникла пожежа. Там працюють усі служби.

Згодом кількість потерпілих зросла аж до 15 осіб. Усіх шпиталізували, 9 з них — "важкі". Решта у стані середньої тяжкості.

Четверо людей загинули, 25 дістали поранень — такі наслідки ворожої атаки на Дніпро. 21 людина госпіталізована. 10 — у важкому стані. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи. Олександр Ганжа Голова Дніпропетровської ОВА

Згодом стало відомо, що у лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через ворожу атаку на Дніпро.