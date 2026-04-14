5 людей загинули та 24 постраждали внаслідок атаки РФ на Дніпро
Атака Росії на Дніпро 14 квітня - які наслідки
Джерело:  Дніпропетровська ОДА

14 квітня голова Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа повідомив, що новий повітряний напад Росії на Дніпро забрав життя щонайменше 5 мирних мешканців міста. Окрім того, ще 24 цивільних були поранені.

Головні тези:

  • 21 людина госпіталізована. 10 – у важкому стані. 
  • У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи.

Близько 12:16 Ганжа повідомив, що внаслідок ударів ворога п'ять людей дістали поранень.

На місці атаки виникла пожежа. Там працюють усі служби.

Згодом кількість потерпілих зросла аж до 15 осіб. Усіх шпиталізували, 9 з них — "важкі". Решта у стані середньої тяжкості.

Четверо людей загинули, 25 дістали поранень — такі наслідки ворожої атаки на Дніпро. 21 людина госпіталізована. 10 — у важкому стані. У постраждалих мінно-вибухові травми, осколкові поранення, рвані рани, переломи.

Олександр Ганжа

Голова Дніпропетровської ОВА

Згодом стало відомо, що у лікарні помер 40-річний чоловік, поранений через ворожу атаку на Дніпро.

Ранковий удар по місту забрав життя 5 людей. Співчуття рідним загиблих, — додав Олександр Ганжа.

