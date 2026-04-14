5 человек погибли и 24 пострадали в результате атаки РФ на Днепр

14 апреля глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что новое воздушное нападение России на Днепр унесло жизни по меньшей мере 5 мирных жителей города. Кроме того, еще 24 гражданских были ранены.
Главные тезисы
- 21 человек госпитализирован. 10 – в тяжелом состоянии.
- У пострадавших минно-взрывные травмы, осколочные ранения, рваные раны, переломы.
Атака России на Днепр 14 апреля — какие последствия
Около 12:16 Ганжа сообщил, что в результате ударов врага пять человек получили ранения.
Впоследствии количество пострадавших возросло до 15 человек. Всех госпитализировали, 9 из них — "тяжелые". Остальные в состоянии средней тяжести.
Впоследствии стало известно, что в больнице скончался 40-летний мужчина, раненный из-за вражеской атаки на Днепр.
