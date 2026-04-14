Россия промахнулась во время атаки на водохранилище в Харьковской области
Источник:  online.ua

Российские захватчики не смогли попасть в дамбу Печенежского водохранилища Харьковщины. В ВСУ сообщили, что 4 КАБ попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, а еще две бомбы — в воду.

Главные тезисы

  • Враг не смог разрушить и повредить дамбу.
  • Сброс воды производится в плановом контролируемом режиме.

Последние атаки врага на Харьковскую область прокомментировали воины 16-го армейского корпуса Вооруженных Сил Украины.

По их словам, россияне снова попытались уничтожить дамбу Печенежского водохранилища и для этого использовали сразу 6 КАБов.

Представители ВСУ обращают внимание, что выбор времени для атаки демонстрирует особый цинизм армии РФ.

Противник пытается воспользоваться моментом, когда в результате весеннего половодья в водохранилище накоплен максимальный объем воды, — сказано в официальном заявлении.

Что важно знать, уничтожение плотины именно в период "большой воды" могло стать причиной катастрофических последствий для общин ниже по течению.

Речь идет о масштабном затоплении и экологическом бедствии.

Поскольку российские захватчики снова промахнулись, они решили традиционно распространить серию фейков о своих "успехах".

На подконтрольных России "псевдохарьковских" пабликах начали распространять фейки о повреждении дамбы и якобы про аварийный сброс воды, — предупредили украинские воины.

