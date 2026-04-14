Россия промахнулась во время атаки на водохранилище в Харьковской области

Российские захватчики не смогли попасть в дамбу Печенежского водохранилища Харьковщины. В ВСУ сообщили, что 4 КАБ попали в землю вблизи гидротехнических сооружений, а еще две бомбы — в воду.
Главные тезисы
- Враг не смог разрушить и повредить дамбу.
- Сброс воды производится в плановом контролируемом режиме.
Что известно о новом промахе России
Последние атаки врага на Харьковскую область прокомментировали воины 16-го армейского корпуса Вооруженных Сил Украины.
По их словам, россияне снова попытались уничтожить дамбу Печенежского водохранилища и для этого использовали сразу 6 КАБов.
Представители ВСУ обращают внимание, что выбор времени для атаки демонстрирует особый цинизм армии РФ.
Что важно знать, уничтожение плотины именно в период "большой воды" могло стать причиной катастрофических последствий для общин ниже по течению.
Речь идет о масштабном затоплении и экологическом бедствии.
Поскольку российские захватчики снова промахнулись, они решили традиционно распространить серию фейков о своих "успехах".
