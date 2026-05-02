Российские дроны массированно ударили по Харькову — есть пострадавшие

Днем 2 мая Харьков в очередной раз оказался под атакой вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание в Шевченковском, Холодногорском, Основянском районах Харькова.

Россия атаковала многоэтажку и АЗС в Харькове

На данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.

Поврежден многоквартирный дом, территория двух АЗС. Экстренные службы работают на месте попаданий.

62-летний мужчина получил взрывные ранения в результате вражеских обстрелов в Холодногорском районе. Травмированный госпитализирован, он получает всю необходимую помощь.

Еще три человека подверглись острой реакции на стресс: 61-летний мужчина, 38-летняя и 48-летняя женщины. Медики помогли им на месте.

Олег Синегубов, начальник Харьковских ОВА, уточнил, что за помощью к врачам обратилась 57-летняя женщина, пострадавшая в результате вражеских обстрелов в Холодногорском районе.