Российские дроны массированно ударили по Харькову — есть пострадавшие

Днем 2 мая Харьков в очередной раз оказался под атакой вражеских БПЛА. Зафиксировано попадание в Шевченковском, Холодногорском, Основянском районах Харькова.
Главные тезисы
- Российские дроны нанесли массированные удары по Харькову, что привело к пострадавшим и повреждениям зданий.
- В результате обстрелов были зафиксированы четыре пострадавших, которым оказывается медицинская помощь.
Россия атаковала многоэтажку и АЗС в Харькове
На данный момент известно о четырех пострадавших. Им оказывается медицинская помощь.
Поврежден многоквартирный дом, территория двух АЗС. Экстренные службы работают на месте попаданий.
62-летний мужчина получил взрывные ранения в результате вражеских обстрелов в Холодногорском районе. Травмированный госпитализирован, он получает всю необходимую помощь.
Олег Синегубов, начальник Харьковских ОВА, уточнил, что за помощью к врачам обратилась 57-летняя женщина, пострадавшая в результате вражеских обстрелов в Холодногорском районе.
У нее диагностировали острую реакцию на стресс.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-