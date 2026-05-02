Оккупанты снова били дронами по Херсону — двое подростков получили тяжелые ранения

Около 12:30 россияне атаковали из БПЛА Днепровский район Херсона. В результате дронового удара ранения получили двое детей — ребята 15 и 17 лет.
Главные тезисы
- Двое подростков, 15 и 17 лет, получили тяжелые ранения в результате дроновых атак оккупантов в Херсоне.
- Пострадавшие подростки диагностированы с взрывными и закрытыми черепно-мозговыми травмами, а также осколочными ранениями.
Россия снова атаковала дронами Херсон: есть раненые
У подростков диагностировали взрывчатые и закрытые черепно-мозговые травмы, а также осколочные ранения.
Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин. Также он отметил, что оккупанты снова били по общественному транспорту областного центра.
Во второй раз за день россияне атаковали с дрона маршрутку в Херсоне. Около 10.40 вражеский беспилотник попал в автобус в Центральном районе города.
Из-за вражеского удара пострадал водитель. В настоящее время он находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь.
