Оккупанты снова били дронами по Херсону — двое подростков получили тяжелые ранения

Около 12:30 россияне атаковали из БПЛА Днепровский район Херсона. В результате дронового удара ранения получили двое детей — ребята 15 и 17 лет.

Россия снова атаковала дронами Херсон: есть раненые

У подростков диагностировали взрывчатые и закрытые черепно-мозговые травмы, а также осколочные ранения.

Обоих пострадавших доставили в больницу в тяжелом состоянии. В настоящее время медики борются за их жизнь.

Об этом сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин. Также он отметил, что оккупанты снова били по общественному транспорту областного центра.

Во второй раз за день россияне атаковали с дрона маршрутку в Херсоне. Около 10.40 вражеский беспилотник попал в автобус в Центральном районе города.

Из-за вражеского удара пострадал водитель. В настоящее время он находится в больнице и получает необходимую медицинскую помощь.