Росія атакувала Херсон дронами — п'ятеро людей отримали поранення

У Херсоні внаслідок російських обстрілів 11 травня поранені п’ятеро людей, серед них - підліток.
Головні тези:
- У Херсоні 11 травня російські дрони нанесли атаку, внаслідок якої отримали поранення п'ятеро людей, серед яких підліток.
- Четверо дорослих та одна дитина потрапили під обстріли з безпілотника, отримавши вибухові травми та уламкові поранення.
Росія атакувала Херсон дронами: є поранені
Орієнтовно о 10:00 росіяни атакували з безпілотника магазин у Корабельному районі Херсона.
Через ворожий удар постраждали четверо людей: 49-річна жінка та чоловіки віком 51, 55 та 56 років.
Потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та множинними уламковими пораненнями.
Ще близько 10:40 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждала дитина. Як інформують в ОВА, 14-річний хлопець, який в момент атаки перебував у парку, дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення обличчя та шиї.
