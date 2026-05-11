Росія атакувала Херсон дронами — п'ятеро людей отримали поранення

У Херсоні внаслідок російських обстрілів 11 травня поранені п’ятеро людей, серед них - підліток.

Росія атакувала Херсон дронами: є поранені

Орієнтовно о 10:00 росіяни атакували з безпілотника магазин у Корабельному районі Херсона.

Через ворожий удар постраждали четверо людей: 49-річна жінка та чоловіки віком 51, 55 та 56 років.

Потерпілих доставили до лікарні з вибуховими травмами та множинними уламковими пораненнями.

Ще близько 10:40 через російський обстріл Корабельного району Херсона постраждала дитина. Як інформують в ОВА, 14-річний хлопець, який в момент атаки перебував у парку, дістав вибухову травму, множинні уламкові поранення обличчя та шиї.