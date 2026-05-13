Армія РФ атакувала Херсонщину артилерією та дронами — 2 загиблих і 26 поранених

Росія вбила 2-х і поранила 26 людей на Херсонщині протягом доби

За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, від ночі 13 травня 2026 року російська армія атакувала населені пункти Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, дронами різного типу.

Станом на 17:30 зафіксовано, що від наслідків російської агресії в Херсонській області дві людини загинули, ще 26 цивільних отримали травми, є постраждалі у важкому стані.

Так, у Надіївці від ворожого FPV-дрона загинула жінка, ще одна — дістала поранень. У Комишанах через обстріл з боку армії рф літня жінка отримала травми, не сумісні з життям.

У Херсоні та Комишанах від наслідків застосування FPV та артилерії постраждало ще 24 цивільних. З них дев’ятеро — перебували у маршрутному автобусі, що пересувався обласним центром. Ще двоє — рятувальники — дрон влучив у службовий автомобіль.

У селі Дудчани чоловік за кермом автомобіля наїхав на міну, від вибуху якої травмувався.

Також від російських атак отримали поранення співробітники поліції.

Крім того, пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, пасажирський автобус, інший автотранспорт.

Прокурори спільно зі слідчими продовжують фіксацію наслідків обстрілів та документування воєнних злочинів, скоєних збройними формуваннями держави-агресора.