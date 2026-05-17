Атаки дронів РФ. На Херсонщині шестеро людей отримали поранення
Станом на 15.30 17 травня Росія поранилоа шестеро людей на Херсонщині за допомогою дронів з боєприпасами.

Головні тези:

  • Російські дрони здійснили атаки на Херсонщині, результатом яких стали поранення шестеро людей.
  • Постраждалі отримують медичну допомогу внаслідок уламкових та вибухових травм голови, тулуба, ніг та інших частин тіла.

Росія поранила 6 людей на Херсонщині дронами

Орієнтовно о 08:00 росіяни атакували з дрона Корабельний район Херсона.

Під удар потрапив 63-річний чоловік. Він дістав вибухову травму, уламкові поранення голови та тулуба. Наразі постраждалий отримує необхідну меддопомогу.

О 09:30 росіяни атакували з дрона автобус неподалік Наддніпрянського.

Через ворожий удар постраждав 69-річний чоловік. Він дістав вибухову травму та уламкові поранення ноги. Потерпілому надали меддопомогу, від госпіталізації він відмовився.

Близько 10:30 росіяни ударили з дрона по Корабельному району Херсона.

Через удар БпЛА поранення дістав 70-річний чоловік. У нього — вибухова та закрита черепно-мозкова травми, а також осколкові ушкодження голови та кінцівок.

Наразі потерпілий отримує всю необхідну меддопомогу.

Через атаку російського дрона в Зеленівці на Херсонщині зазнали поранень троє людей.

Зазначається, що близько 13:00 росіяни вдарили безпілотником по Зеленівці, внаслідок чого поранення дістав 43-річний чоловік. У нього діагностували мінно-вибухову та закриту черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкові поранення нижніх кінцівок та грудної клітки.

Згодом в ОВА повідомили про ще двох травмованих — 32-річну жінку з мінно-вибуховою травмою та уламковим ушкодженням ноги та 33-річного чоловіка, який дістав мінно-вибухову травму та уламкові поранення спини і ніг.

