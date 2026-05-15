Атака дронов РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло

Число пострадавших в результате российского удара дронами по Запорожье выросло до трех.
Главные тезисы
- Трое пострадавших в результате атаки дронов РФ по Запорожью.
- Российские беспилотники нанесли ущерб частным домам в городе.
Россия обстреляла Запорожье: есть раненые
Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.
К медикам обратились 76-летняя и 64-летняя женщины, а также мужчина 71 года.
Коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий вражеской атаки, добавил Федоров.
Вечером 15 мая оккупанты атаковали объект промышленности в Запорожье; была информация о двух раненых.
