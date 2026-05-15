Атака дронов РФ по Запорожью — количество пострадавших возросло

Число пострадавших в результате российского удара дронами по Запорожье выросло до трех.

Россия обстреляла Запорожье: есть раненые

Об этом сообщил начальник Запорожской ОВ Иван Федоров.

Уже трое раненых увеличивается количество пострадавших в результате атаки на Запорожье. Российские беспилотники повредили частные дома.

К медикам обратились 76-летняя и 64-летняя женщины, а также мужчина 71 года.

Коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий вражеской атаки, добавил Федоров.

Вечером 15 мая оккупанты атаковали объект промышленности в Запорожье; была информация о двух раненых.