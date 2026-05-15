Атака дронів РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих внаслідок російського удару дронами по Запоріжжю зросла до трьох.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Вже троє поранених — збільшується кількість постраждалих внаслідок атаки на Запоріжжя. Російські безпілотники пошкодили приватні будинки.

До медиків звернулися 76-річна та 64-річна жінки, а також чоловік 71 року.

Комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків ворожої атаки, додав Федоров.

Увечері 15 травня окупанти атакували обʼєкт промисловості у Запоріжжі; була інформація про двох поранених.