Атака дронів РФ по Запоріжжю — кількість постраждалих зросла

Кількість постраждалих внаслідок російського удару дронами по Запоріжжю зросла до трьох.
Головні тези:
- Кількість постраждалих внаслідок атаки дронів РФ по Запоріжжю зросла до трьох.
- Російські безпілотники завдали шкоди приватним будинкам в місті.
Росія обстріляла Запоріжжя: є поранені
Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
До медиків звернулися 76-річна та 64-річна жінки, а також чоловік 71 року.
Комунальники вже розпочали ліквідацію наслідків ворожої атаки, додав Федоров.
Увечері 15 травня окупанти атакували обʼєкт промисловості у Запоріжжі; була інформація про двох поранених.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-