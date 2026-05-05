РФ атакувала Запоріжжя КАБами — загинула людина та ще 6 постраждали

5 травня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Запорізьку область. Згідно з останніми даними, ця атака забрала життя одного місцевого мешканця, також повідомляється про 6 потерпілих.
Головні тези:
- У місті горять автомобілі, магазин та підприємство.
- Ворожа атака триває досі, у Запоріжжі лунають вибухи.
Атака РФ на Запоріжжя 5 травня — що відомо
Близько 14:00 була оголошена повітряна тривога у місті.
Трохи пізніше, о 15:45, глава місцевої ОВА Іван Федоров попередив про загрозу ударних безпілотників та ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.
За 15 хвилин оголошено про застосування керованих авіаційних бомб (КАБів). О 16:10 у місті прогриміли перші вибухи.
За його словами, ворог атакував КАБами кілька підприємств Запоріжжя, також у місті горять автомобілі та магазин.
Ба більше, внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.
У місті досі лунають вибухи, інформація оновлюється.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-