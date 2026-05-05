РФ атакувала Запоріжжя КАБами — загинула людина та ще 6 постраждали

5 травня російські загарбники здійснили новий повітряний напад на Запорізьку область. Згідно з останніми даними, ця атака забрала життя одного місцевого мешканця, також повідомляється про 6 потерпілих.

Атака РФ на Запоріжжя 5 травня — що відомо

Близько 14:00 була оголошена повітряна тривога у місті.

Трохи пізніше, о 15:45, глава місцевої ОВА Іван Федоров попередив про загрозу ударних безпілотників та ударів балістичними ракетами по Запорізькій області.

За 15 хвилин оголошено про застосування керованих авіаційних бомб (КАБів). О 16:10 у місті прогриміли перші вибухи.

Дим, який здіймається над містом — це ворожа атака по Запоріжжю. Повітряна тривога триває. Перебувайте у безпечних місцях до відбою. Іван Федоров Глава Запорізької ОВА

За його словами, ворог атакував КАБами кілька підприємств Запоріжжя, також у місті горять автомобілі та магазин.

Ба більше, внаслідок ворожої атаки пошкоджені житлові будинки, СТО та автомийка.

6 постраждалих внаслідок російської атаки по Запоріжжю. Всі госпіталізовані до медзакладів. На жаль, через ворожу атаку загинув чоловік, — повідомив Федоров о 17:06.

У місті досі лунають вибухи, інформація оновлюється.