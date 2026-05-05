Генштаб розкрив деталі ураження “ВНИИР-Прогресс” і НПЗ “Киришиский” у Росії

5 травня Генеральний штаб ЗСУ офіційно підтвердив, що Сили оборони України успішно уразили російські заводи “ВНИИР-Прогресс”, НПЗ “Киришиский” та низку інших об’єктів на території країни-агресорки РФ.

Як повідомляють у Генштабі ЗСУ, цього разу під удар українських сил потрапив оборонний завод “ВНИИР-Прогресс”, який знаходиться у Чєбоксарах, республіці Чувашія, РФ.

Що важливо розуміти, атаковий завод займається виробництвом ГНСС-приймачів та антен для супутникових систем GLONASS, GPS і Galileo, зокрема адаптивних антенних решіток "Комета".

Останні активновикористовують у дронах-камікадзе типу Shahed, а також у крилатих і балістичних ракетах, уніфікованих модулях планерування і корекції (УМПК) для авіабомб та іншому високоточному озброєнні.

Ба більше, під удар Сил оборони України потрапила інфраструктура нафтопереробного заводу “Киришский” у Ленінградській області РФ з подальшою пожежею на території об’єкту.

У Генштабі ЗСУ звертають увагу на те, що цей НПЗ також залучений до забезпечення російської окупаційної армії.

Ба більше, вказано, що 4 травня українські воїни успішно атакували: