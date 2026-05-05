"Маємо сильні результати". Зеленський розкрив втрати Росії у квітні

5 травня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь від українських воїнів і міністра оборони Михайла Федорова за підсумками квітня. Президент підтвердив, що дійсно є сильні результати в знищенні сил ворога.

Україна суттєво ослабила армію РФ у квітіні

Росія щомісяця несе значні втрати в особовому складі, і за квітень понад 35 тисяч убитими та тяжко пораненими. По кожному ураженню є чітке підтвердження. Сили оборони України тримають стабільний рівень захисту наших позицій. Завдання — нарощувати результати. Володимир Зеленський Президент України

За словами глави держави, також зафіксований різкий ріст кількості мідлстрайків — йдеться про ураження на відстані 20+ кілометрів.

Що важливо розуміти, у квітні їх здійснено удвічі більше порівняно з березнем та в чотири рази — порівняно з лютим.

Володимир Зеленський наголосив, що це пріоритетний напрямок, тому їхня кількість буде невпинно зростати.

Абсолютно принципово: треба збільшувати кількість роботизованих місій. За квітень було здійснено більш ніж 10 200 логістичних та евакуаційних завдань НРК, і це суттєвий результат. Але в масштабах фронту потрібно значно більше такої роботи.

Окрім того, український лідер анонсував нарощення виробництво всіх типів дронів і роботизованих систем.