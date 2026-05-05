"Маємо сильні результати". Зеленський розкрив втрати Росії у квітні

5 травня глава держави Володимир Зеленський повідомив, що заслухав доповідь від українських воїнів і міністра оборони Михайла Федорова за підсумками квітня. Президент підтвердив, що дійсно є сильні результати в знищенні сил ворога.
Головні тези:
- Армія РФ втрачає дедалі більше живої сили на фронті та поза його межами.
- Зафіксовано вагомий успіх Сил оборони в процесі здійснення мідлстрайків.
Україна суттєво ослабила армію РФ у квітіні
За словами глави держави, також зафіксований різкий ріст кількості мідлстрайків — йдеться про ураження на відстані 20+ кілометрів.
Що важливо розуміти, у квітні їх здійснено удвічі більше порівняно з березнем та в чотири рази — порівняно з лютим.
Володимир Зеленський наголосив, що це пріоритетний напрямок, тому їхня кількість буде невпинно зростати.
Окрім того, український лідер анонсував нарощення виробництво всіх типів дронів і роботизованих систем.
