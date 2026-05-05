У Москві та Санкт-Петербурзі панікують через відключення мобільного інтернету

Вранці 5 травня у російських опозиційних ЗМІ почала з'являтися інформація про відключення мобільного інтернету в Москві та Санкт-Петербурзі. За попередніми даними, мешканці цих міст можуть втратять доступ до мережі аж до 9 травня.

Масове відключення інтернету в Москві та Санкт-Петербурзі — що відбувається

Ще 4 травня російські мобільні оператори почали надсилати своїм абонентам повідомлення про те, що в Москві мобільний інтернет може бути обмежений з 5 по 9 травня.

Ба більше, вказано, що недоступним стане навіть надсилання SMS.

Цю інформацію у «Білайні» підтвердили російським опозиційним ЗМІ.

Також вказано, що оператор рекомендує використовувати Wi-Fi для доступу до мережі.

У яких конкретно районах зв'язок буде обмежений і чи працюватимуть ресурси з так званого “білого списку” — невідомо.

Російська влада бреше, що такі обмеження зв'язку будуть застосовані задля забезпечення безпеки.

Мобільні оператори Yota та Мегафон розіслали абонентам у Санкт-Петербурзі повідомлення про те, що мобільний інтернет у період святкових заходів не працюватиме.

Навіть росіський “Ощадбанк” попереджає, що у святкові дні можуть не доходити SMS-повідомлення.

Вранці 5 травня стало відомо, що в столиці Росії — Москві — дійсно відключили мобільний інтернет

Одразу в кількох районах столиці повністю заглушили зв'язок — не працюють навіть “білі списки”.

За словами росіян, ідентична ситуація спостерігається і у Санкт-Петербурзі. При цьому деякі передплатники повідомляють, що в низці районів мобільний інтернет поки що доступний.

Як росіяни реагують на відключення мобільного інтернету:

Ось і відчуйте велике свято;

Зате перемогли;

Ахахахаха, це свято зі слізьми в очах, Росія;

підтверджую, мобільний інтернет працює вкрай ху**во, швидкість дуже низька;

У мене навіть Yandex не відкривається, а я навіть не в Москві (або в його містах-васалах);

Пора змиритися з тим, що в Росії інтернету не буде. "Стадо має бути в стійлі";

ну що тут сказати? путін — гнида, ворог народу;

Залишити людей без зв'язку в 21 столітті… треш повний.