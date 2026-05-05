В Москве и Санкт-Петербурге паникуют из-за отключения мобильного интернета

Утром 5 мая у российских оппозиционных СМИ начала появляться информация об отключении мобильного интернета в Москве и Санкт-Петербурге. По предварительным данным, жители этих городов могут потерять доступ к сети до 9 мая.
Главные тезисы
- Помимо отключения мобильной сети, россияне также не могут отправлять SMS.
- Это решение властей РФ спровоцировало шквал критики со стороны россиян.
Массовое отключение интернета в Москве и Санкт-Петербурге — что происходит
Еще 4 мая российские мобильные операторы начали отправлять своим абонентам сообщения о том, что в Москве мобильный интернет может быть ограничен с 5 по 9 мая.
Более того, указано, что недоступной станет даже отправка SMS.
Эту информацию в “Билайне” подтвердили российским оппозиционным СМИ.
Также указано, что оператор рекомендует использовать Wi-Fi для доступа к сети.
В каких конкретно районах связь будет ограничена и будут ли работать ресурсы так называемого "белого списка" — неизвестно.
Российские власти лгут, что такие ограничения связи будут применены для обеспечения безопасности.
Мобильные операторы Yota и МегаФон разослали абонентам в Санкт-Петербурге сообщения о том, что мобильный интернет в период праздничных мероприятий не будет работать.
Даже российский Ощадбанк предупреждает, что в праздничные дни могут не приходить SMS-сообщения.
Утром 5 мая стало известно, что в столице России — Москве — действительно отключили мобильный интернет.
Сразу в нескольких районах столицы полностью заглушили связь — не работают даже "белые списки".
По словам россиян, схожая ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге. При этом некоторые подписчики сообщают, что в ряде районов мобильный интернет пока доступен.
Как россияне реагируют на отключение мобильного интернета:
Вот и почувствуйте большой праздник;
Зато победили;
Ахахахаха, это праздник со слезами в глазах, Россия;
подтверждаю, мобильный интернет работает крайне ху**во, скорость очень низкая;
У меня даже Yandex не открывается, а я даже не в Москве (или в его городах-васалах);
Пора смириться с тем, что в России интернета не будет. "Стадо должно быть в стойле";
ну что тут сказать? путин — гнида, враг народа;
Оставить людей без связи в 21 веке… трэш полный.
