В Москве и Санкт-Петербурге паникуют из-за отключения мобильного интернета

Массовое отключение интернета в Москве и Санкт-Петербурге – что происходит
Источник:  online.ua

Утром 5 мая у российских оппозиционных СМИ начала появляться информация об отключении мобильного интернета в Москве и Санкт-Петербурге. По предварительным данным, жители этих городов могут потерять доступ к сети до 9 мая.

Главные тезисы

  • Помимо отключения мобильной сети, россияне также не могут отправлять SMS.
  • Это решение властей РФ спровоцировало шквал критики со стороны россиян.

Массовое отключение интернета в Москве и Санкт-Петербурге — что происходит

Еще 4 мая российские мобильные операторы начали отправлять своим абонентам сообщения о том, что в Москве мобильный интернет может быть ограничен с 5 по 9 мая.

Более того, указано, что недоступной станет даже отправка SMS.

Эту информацию в “Билайне” подтвердили российским оппозиционным СМИ.

Также указано, что оператор рекомендует использовать Wi-Fi для доступа к сети.

В каких конкретно районах связь будет ограничена и будут ли работать ресурсы так называемого "белого списка" — неизвестно.

Российские власти лгут, что такие ограничения связи будут применены для обеспечения безопасности.

Мобильные операторы Yota и МегаФон разослали абонентам в Санкт-Петербурге сообщения о том, что мобильный интернет в период праздничных мероприятий не будет работать.

Даже российский Ощадбанк предупреждает, что в праздничные дни могут не приходить SMS-сообщения.

Утром 5 мая стало известно, что в столице России — Москве — действительно отключили мобильный интернет.

Сразу в нескольких районах столицы полностью заглушили связь — не работают даже "белые списки".

По словам россиян, схожая ситуация наблюдается и в Санкт-Петербурге. При этом некоторые подписчики сообщают, что в ряде районов мобильный интернет пока доступен.

Как россияне реагируют на отключение мобильного интернета:

  • Вот и почувствуйте большой праздник;

  • Зато победили;

  • Ахахахаха, это праздник со слезами в глазах, Россия;

  • подтверждаю, мобильный интернет работает крайне ху**во, скорость очень низкая;

  • У меня даже Yandex не открывается, а я даже не в Москве (или в его городах-васалах);

  • Пора смириться с тем, что в России интернета не будет. "Стадо должно быть в стойле";

  • ну что тут сказать? путин — гнида, враг народа;

  • Оставить людей без связи в 21 веке… трэш полный.

