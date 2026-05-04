Путин панически боится покушения на свою жизнь со стороны российских элит

Нелегитимный президент РФ Владимир Путин боится покушения и переворота, а между его силовиками нарастает конфликт.

Путин боится покушения на себя с помощью дронов

Об этом сообщило издание "Важные истории", якобы получившее отчет разведки одной из стран Евросоюза о реальном положении дел в Кремле и опасения Путина.

С начала марта 2026 года Кремль и Владимир Путин обеспокоены утечкой чувствительной информации, а также риском заговора или попытки переворота против главы Кремля.

В частности, опасается использования беспилотников для возможного покушения со стороны представителей российской политической элиты.

В этой связи Федеральная служба охраны, основной задачей которой является обеспечение физической защиты высших должностных лиц России, значительно усилила меры безопасности вокруг Владимира Путина, среди которых:

существенное сокращение мест, регулярно посещаемых главой Кремля; ни он, ни его семья больше не бывают в своих привычных резиденциях в Подмосковье и Валдае;

с начала войны в Украине Путин часто скрывается в модернизированных бункерах, в частности в Краснодарском крае, где может работать неделями, в то время как российские СМИ продолжают использовать предварительно подготовленные видеоматериалы;

в этом году не было организовано ни одной поездки на военную инфраструктуру, в отличие от частых визитов в 2025 году;

сотрудникам, работающим рядом с Путиным, теперь запрещено пользоваться мобильными телефонами; они должны использовать устройства без доступа в Интернет.

Сергей Шойгу, бывший министр обороны и с мая 2024 года — секретарь Совета безопасности Российской Федерации, сохраняющий значительное влияние в военном командовании, ассоциируется с риском попытки госпереворота.

Также тема физической сохранности управляющих (офицеров) ВС РФ вызвала рост напряжения меж представителями русских силовых структур.

После убийства генерал-лейтенанта Фаниля Сарварова в Москве 22 декабря 2025 года начальник Генерального штаба Валерий Герасимов предложил Путину созвать заседание постоянных членов Совета безопасности для обсуждения ситуации.

Однако Путин предпочел более узкое совещание, которое состоялось на следующий день после нового нападения на российских силовиков, произошедшего на том же месте, где был убит Сарваров.

В ходе совещания представители силовых структур, так называемые силовики, перекладывали друг на друга ответственность за недостатки системы обеспечения безопасности, которые оказались на фоне атак украинских служб.