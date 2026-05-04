Путін панічно боїться замаху на своє життя з боку російських еліт

Нелегітимний президент РФ Володимир Путін боїться замаху та перевороту, а між його силовиками наростає конфлікт.

Путін боїться замаху на себе за допомогою дронів

Про це повідомило видання "Важные истории", яке нібито отримало звіт розвідки однієї з країн Євросоюзу про реальний стан справ у Кремлі та побоювання Путіна.

Зазначається, що з початку березня 2026 року Кремль і Володимир Путін стурбовані витоком чутливої інформації, а також ризиком змови або спроби перевороту проти глави Кремля.

Зокрема, він побоюється використання безпілотників для можливого замаху з боку представників російської політичної еліти.

У цьому зв'язку Федеральна служба охорони, основним завданням якої є забезпечення фізичного захисту вищих посадових осіб Росії, значно посилила заходи безпеки навколо Володимира Путіна серед яких:

суттєве скорочення місць, які регулярно відвідує глава Кремля; ні він, ні його родина більше не бувають у своїх звичних резиденціях у Підмосков'ї та на Валдаї;

з початку війни в Україні Путін часто ховається в модернізованих бункерах, зокрема в Краснодарському краї, де може працювати тижнями, тоді як російські ЗМІ продовжують використовувати заздалегідь підготовлені відеоматеріали;

цьогоріч не було організовано жодної поїздки на військову інфраструктуру, на відміну від частих візитів у 2025 році;

співробітникам, які працюють поруч із Путіним, тепер заборонено користуватися мобільними телефонами; вони повинні використовувати пристрої без доступу до Інтернету.

Сергій Шойгу, колишній міністр оборони і з травня 2024 року — секретар Ради безпеки Російської Федерації, який зберігає значний вплив у військовому командуванні, асоціюється із ризиком спроби держперевороту.

Також тема фізичної безпеки керівників (офіцерів) ЗС РФ викликала зростання напруги між представниками російських силових структур.

Після вбивства генерал-лейтенанта Фаніля Сарварова в Москві 22 грудня 2025 начальник Генерального штабу Валерій Герасимов запропонував Путіну скликати засідання постійних членів Ради безпеки для обговорення ситуації.

Однак Путін віддав перевагу більш вузькій нараді, яка відбулася наступного дня після нового нападу на російських силовиків, що стався на тому ж місці, де було вбито Сарварова.

Під час цієї наради представники силових структур, так звані силовики, перекладали одна на одну відповідальність за недоліки системи забезпечення безпеки, що виявилися на тлі атак українських служб.