"Есть сильные результаты". Зеленский раскрыл потери России в апреле

5 мая глава государства Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад украинских воинов и министра обороны Михаила Федорова по итогам апреля. Президент подтвердил, что действительно есть сильные результаты в уничтожении сил врага.
Главные тезисы
- Армия РФ теряет все больше живой силы на фронте и за его пределами.
- Зафиксирован весомый успех Сил обороны в процессе осуществления мидлстрайков.
Украина существенно ослабила армию РФ в апреле
По словам главы государства, также зафиксирован резкий рост количества мидлстрайков — речь идет о поражении на расстоянии 20+ километров.
Что важно понимать, в апреле их было вдвое больше по сравнению с мартом и в четыре раза — по сравнению с февралем.
Владимир Зеленский подчеркнул, что это приоритетное направление, поэтому их количество будет постоянно расти.
Кроме того, украинский лидер анонсировал наращивание производства всех типов дронов и роботизированных систем.
