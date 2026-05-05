"Есть сильные результаты". Зеленский раскрыл потери России в апреле

5 мая глава государства Владимир Зеленский сообщил, что заслушал доклад украинских воинов и министра обороны Михаила Федорова по итогам апреля. Президент подтвердил, что действительно есть сильные результаты в уничтожении сил врага.

Украина существенно ослабила армию РФ в апреле

Россия ежемесячно несет значительные потери в личном составе и за апрель более 35 тысяч убитыми и тяжело ранеными. По каждому поражению есть четкое доказательство. Силы обороны Украины держат стабильный уровень защиты наших позиций. Задача — наращивать результаты. Владимир Зеленский Президент Украины

По словам главы государства, также зафиксирован резкий рост количества мидлстрайков — речь идет о поражении на расстоянии 20+ километров.

Что важно понимать, в апреле их было вдвое больше по сравнению с мартом и в четыре раза — по сравнению с февралем.

Владимир Зеленский подчеркнул, что это приоритетное направление, поэтому их количество будет постоянно расти.

Очень важно: нужно увеличивать количество роботизированных миссий. За апрель было осуществлено более 10200 логистических и эвакуационных задач НРК, и это существенный результат. Но в масштабах фронта требуется гораздо больше такой работы.

Кроме того, украинский лидер анонсировал наращивание производства всех типов дронов и роботизированных систем.