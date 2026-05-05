Украинские войска разгромили 3 пункта управления армии РФ
Генштаб ВСУ отчитывается, что 4 мая авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны Украины успешно атаковали сразу три пункта управления, семь районов сосредоточения личного состава, одно средство противовоздушной обороны и четыре вражеских артиллерийских системы российских оккупантов.

  • Начались 1532-е сутки полномасштабной войны России против Украины.
  • Вчера на фронте произошло 149 боевых столкновений.

Потери армии РФ по состоянию на 5 мая 2026 года

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 05.05.26 ориентировочно составили

  • личного состава — около 1 336 120 (+970) человек

  • танков — 11 917 (+3) ед.

  • боевых бронированных машин — 24 510 (+3) ед.

  • артиллерийских систем — 41 386 (+80) ед.

  • РСЗО — 1 770 (+3) ед.

  • средства ПВО — 1361 (+4) ед.

  • самолетов — 435 (+0) ед.

  • вертолетов — 352 (+0) ед.

  • наземных робототехнических комплексов — 1320 (+3) ед.

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 274 030 (+1 968) ед.

  • крылатые ракеты — 4584 (+0) ед.

  • корабли / катера — 33 (+0) ед.

  • подводные лодки — 2 (+0) ед.

  • автомобильная техника и автоцистерны — 94 030 (+206) ед.

  • специальная техника — 4 170 (+2) ед.

Вчера противник нанес ракетный удар, применив одну ракету, совершил 75 авиационных ударов, сбросил 273 управляемых авиабомба.

Кроме того, применил 9649 дронов-камикадзе и осуществил 3572 обстрела населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 33 из реактивных систем залпового огня.

