Українські війська розгромили 3 пункти управління армії РФ
Генштаб ЗСУ звітує, що 4 травня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу три пункти управління, сім районів зосередження особового складу, один засіб протиповітряної оборони та чотири ворожі артилерійські системи російських окупантів.

Головні тези:

  • Розпочалася 1532-га доба повномасштабної війни Росії проти України.
  • Вчора на фронті відбулося 149 бойових зіткнень.

Втрати армії РФ станом на 5 травня 2026 року

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.26 орієнтовно склали

  • особового складу — близько 1 336 120 (+970) осіб

  • танків — 11 917 (+3) од.

  • бойових броньованих машин — 24 510 (+3) од.

  • артилерійських систем — 41 386 (+80) од.

  • РСЗВ — 1 770 (+3) од.

  • засоби ППО — 1 361 (+4) од.

  • літаків — 435 (+0) од.

  • гелікоптерів — 352 (+0) од.

  • наземних робототехнічних комплексів — 1 320 (+3) од.

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 274 030 (+1 968) од.

  • крилаті ракети — 4 584 (+0) од.

  • кораблі / катери — 33 (+0) од.

  • підводні човни — 2 (+0) од.

  • автомобільна техніка та автоцистерни — 94 030 (+206) од.

  • спеціальна техніка — 4 170 (+2) од.

Вчора противник завдав ракетного удару, застосувавши одну ракету, здійснив 75 авіаційних ударів, скинув 273 керовані авіабомби.

Крім того, застосував 9649 дронів-камікадзе та здійснив 3572 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 33 — із реактивних систем залпового вогню.

