Українські війська розгромили 3 пункти управління армії РФ

Генштаб ЗСУ звітує, що 4 травня авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони України успішно атакували одразу три пункти управління, сім районів зосередження особового складу, один засіб протиповітряної оборони та чотири ворожі артилерійські системи російських окупантів.
Головні тези:
- Розпочалася 1532-га доба повномасштабної війни Росії проти України.
- Вчора на фронті відбулося 149 бойових зіткнень.
Втрати армії РФ станом на 5 травня 2026 року
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.05.26 орієнтовно склали
особового складу — близько 1 336 120 (+970) осіб
танків — 11 917 (+3) од.
бойових броньованих машин — 24 510 (+3) од.
артилерійських систем — 41 386 (+80) од.
РСЗВ — 1 770 (+3) од.
засоби ППО — 1 361 (+4) од.
літаків — 435 (+0) од.
гелікоптерів — 352 (+0) од.
наземних робототехнічних комплексів — 1 320 (+3) од.
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 274 030 (+1 968) од.
крилаті ракети — 4 584 (+0) од.
кораблі / катери — 33 (+0) од.
підводні човни — 2 (+0) од.
автомобільна техніка та автоцистерни — 94 030 (+206) од.
спеціальна техніка — 4 170 (+2) од.
Крім того, застосував 9649 дронів-камікадзе та здійснив 3572 обстріли населених пунктів і позицій наших військ, зокрема 33 — із реактивних систем залпового вогню.
