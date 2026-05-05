Зеленський показав пуски F-5 Flamingo по військових цілях у Чебоксарах — відео

5 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що минулої ночі відбулися нові успішні бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних Сил Deep Strike по одразу кількох цілях ворога на території Росії.

Ракети F-5 Flamingo успішно ослаблюють армію РФ

Наші далекобійні санкції продовжують цілком справедливо діяти у відповідь на російські удари. Минулої ночі були бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних Сил Deep Strike по декількох цілях ворога, зокрема по обʼєктах військово-промислового комплексу в Чебоксарах. Володимир Зеленський Президент України

Глава держави звертає увагу українців та світу, що цього разу наші ракети змогли подолати відстань у понад 1500 кілометрів.

За словами Зеленського, на воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури.

Окрім того, завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас — проти України.