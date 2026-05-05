Зеленський показав пуски F-5 Flamingo по військових цілях у Чебоксарах — відео

5 травня глава держави Володимир Зеленський офіційно підтвердив, що минулої ночі відбулися нові успішні бойові пуски крилатих ракет F-5 Flamingo в межах операції Збройних Сил Deep Strike по одразу кількох цілях ворога на території Росії.
Головні тези:
- Цього разу українські ракети подолали понад 1500 кілометрів.
- Зеленський вкотре закликав Путіна закінчити війну, поки не стало надто пізно.
Ракети F-5 Flamingo успішно ослаблюють армію РФ
Глава держави звертає увагу українців та світу, що цього разу наші ракети змогли подолати відстань у понад 1500 кілометрів.
За словами Зеленського, на воєнному виробництві виробляли системи релейного захисту, автоматики, низьковольтної апаратури.
Окрім того, завод постачав елементи навігації для російського ВМФ, ракетобудівної галузі, авіації та бронетехніки. Усе те, що росіяни застосовують у війні проти нас — проти України.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-