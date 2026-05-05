Зеленский показал пуски F-5 Flamingo по военным целям в Чебоксарах — видео
Владимир Зеленский
Ракеты F-5 Flamingo успешно ослабляют армию РФ
5 мая глава государства Владимир Зеленский официально подтвердил, что минувшей ночью состоялись новые успешные боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага на территории России.

Главные тезисы

  • В этот раз украинские ракеты преодолели более 1500 км.
  • Зеленский еще раз призвал Путина закончить войну, пока не стало слишком поздно.

Наши дальнобойные санкции продолжают совершенно справедливо действовать в ответ на российские удары. Минувшей ночью были боевые пуски крылатых ракет F-5 Flamingo в рамках операции Вооруженных Сил Deep Strike по нескольким целям врага, в том числе по объектам военно-промышленного комплекса в Чебоксарах.

Владимир Зеленский

Президент Украины

Глава государства обращает внимание украинцев и мира, что на этот раз наши ракеты смогли преодолеть расстояние более 1500 километров.

По словам Зеленского, на военном производстве производились системы релейной защиты, автоматики, низковольтной аппаратуры.

Кроме того, завод снабжал элементы навигации для российского ВМФ, ракетостроительной отрасли, авиации и бронетехники. Все то, что россияне применяют в войне против против Украины.

Россия должна заканчивать свою войну и переходить к реальной дипломатии. Мы сделали свое предложение. Слава Украине!

