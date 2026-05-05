Генштаб раскрыл детали поражения "ВНИИР-Прогресс" и НПЗ "Киришиский" в России

5 мая Генеральный штаб ВСУ официально подтвердил, что Силы обороны Украины успешно поразили российские заводы ВНИИР-Прогресс, НПЗ “Киришиский” и ряд других объектов на территории страны-агрессорки РФ.

Новые дипстрайки Сил обороны — какие результаты

Как сообщают в Генштабе ВСУ, на этот раз под удар украинских сил попал оборонный завод “ВНИИР-Прогресс”, который находится в Чебоксарах, республике Чувашия, РФ.

Что важно понимать, завод занимается производством ГНСС-приемников и антенн для спутниковых систем GLONASS, GPS и Galileo, в частности, адаптивных антенных решеток "Комета".

Последние активно используются в дронах-камикадзе типа Shahed, а также в крылатых и баллистических ракетах, унифицированных модулях планирования и коррекции (УМПК) для авиабомб и другом высокоточном вооружении.

Более того, под удар Сил обороны Украины попала инфраструктура нефтеперерабатывающего завода Киришский в Ленинградской области РФ с последующим пожаром на территории объекта.

В Генштабе ВСУ обращают внимание, что этот НПЗ также привлечен к обеспечению российской оккупационной армии.

Более того, указано, что 4 мая украинские воины успешно атаковали: