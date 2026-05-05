РФ атаковала Запорожье КАБами — погиб человек и еще 6 пострадали

5 мая российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Запорожскую область. Согласно последним данным, эта атака унесла жизни одного местного жителя, также сообщается о шести пострадавших.
Главные тезисы
- В городе горят автомобили, магазин и предприятие.
- Вражеская атака продолжается до сих пор, в Запорожье раздаются взрывы.
Атака РФ на Запорожье 5 мая — что известно
Около 14:00 была объявлена воздушная тревога в городе.
Несколько позже, в 15:45, глава местной ОВА Иван Федоров предупредил об угрозе ударных беспилотников и ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.
Через 15 минут объявлено о применении управляемых авиационных бомб (КАБов). В 16:10 в городе прогремели первые взрывы.
По его словам, враг атаковал КАБами несколько предприятий Запорожья, также в городе горят автомобили и магазин.
Более того, в результате вражеской атаки повреждены жилые дома, СТО и автомойка.
В городе до сих пор раздаются взрывы, информация обновляется.
