РФ атаковала Запорожье КАБами — погиб человек и еще 6 пострадали
Категория
Украина
Дата публикации

РФ атаковала Запорожье КАБами — погиб человек и еще 6 пострадали

Иван Федоров / Запорожская ОВА
Атака РФ на Запорожье 5 мая – что известно
Read in English
Читати українською

5 мая российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Запорожскую область. Согласно последним данным, эта атака унесла жизни одного местного жителя, также сообщается о шести пострадавших.

Главные тезисы

  • В городе горят автомобили, магазин и предприятие.
  • Вражеская атака продолжается до сих пор, в Запорожье раздаются взрывы.

Атака РФ на Запорожье 5 мая — что известно

Около 14:00 была объявлена воздушная тревога в городе.

Несколько позже, в 15:45, глава местной ОВА Иван Федоров предупредил об угрозе ударных беспилотников и ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

Через 15 минут объявлено о применении управляемых авиационных бомб (КАБов). В 16:10 в городе прогремели первые взрывы.

Дым, поднимающийся над городом — это вражеская атака по Запорожью. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя.

Иван Федоров

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

По его словам, враг атаковал КАБами несколько предприятий Запорожья, также в городе горят автомобили и магазин.

Более того, в результате вражеской атаки повреждены жилые дома, СТО и автомойка.

6 пострадавших в результате российской атаки по Запорожью. Все госпитализированы в медучреждения. К сожалению, из-за вражеской атаки погиб мужчина, — сообщил Федоров в 17:06.

В городе до сих пор раздаются взрывы, информация обновляется.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Зеленский показал пуски F-5 Flamingo по военным целям в Чебоксарах — видео
Владимир Зеленский
Ракеты F-5 Flamingo успешно ослабляют армию РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Генштаб раскрыл детали поражения "ВНИИР-Прогресс" и НПЗ "Киришиский" в России
Генштаб ВСУ
Новые дипстрайки Сил обороны — какие результаты
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Трамп назвал Украину лучшим союзником США в Европе
Трамп

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?