РФ атаковала Запорожье КАБами — погиб человек и еще 6 пострадали

5 мая российские захватчики совершили новое воздушное нападение на Запорожскую область. Согласно последним данным, эта атака унесла жизни одного местного жителя, также сообщается о шести пострадавших.

Атака РФ на Запорожье 5 мая — что известно

Около 14:00 была объявлена воздушная тревога в городе.

Несколько позже, в 15:45, глава местной ОВА Иван Федоров предупредил об угрозе ударных беспилотников и ударов баллистическими ракетами по Запорожской области.

Через 15 минут объявлено о применении управляемых авиационных бомб (КАБов). В 16:10 в городе прогремели первые взрывы.

Дым, поднимающийся над городом — это вражеская атака по Запорожью. Воздушная тревога продолжается. Находитесь в безопасных местах до отбоя. Иван Федоров Глава Запорожской ОВА

По его словам, враг атаковал КАБами несколько предприятий Запорожья, также в городе горят автомобили и магазин.

Более того, в результате вражеской атаки повреждены жилые дома, СТО и автомойка.

6 пострадавших в результате российской атаки по Запорожью. Все госпитализированы в медучреждения. К сожалению, из-за вражеской атаки погиб мужчина, — сообщил Федоров в 17:06.

В городе до сих пор раздаются взрывы, информация обновляется.