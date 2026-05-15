РФ атакувала Запоріжжя — одна людина загинула та 3 постраждали
Категорія
Україна
Дата публікації

Іван Федоров / Запорізька ОВА
15 травня російські загарбники здійснили черговий повітряний напад на Запоріжжя. Згідно з останніми даними, цей удар забрав життя одного мирного мешканця, ще троє цивільних були поранені.

Головні тези:

  • Серед постраждалих - троє чоловіків віком 54, 60 та 63 роки.
  • Їхній стан оцінюється як важкий, за життя потерпілих продовжують боротися лікарі.

З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник місцевої ОВА Іван Федоров.

За його словами, у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ворожої атаки.

Ворог завдав ударів по об’єктів промислової інфраструктури — пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами, почалася пожежа.

Внаслідок атаки одна людина загинула, ще троє — поранені. Стан двох з них медики оцінюють, як важкий. Один чоловік у стані середньої тяжкості. Усі постраждалі ушпиталені та отримують необхідну медичну допомогу.

Іван Федоров

Глава Запорізької ОВА

Згодом Іван Федоров уточнив, що серед постраждалих — троє чоловіків віком 54, 60 та 63 роки.

Що важливо розуміти, всі отримали вибухові травми.

Стан — тяжкий. Наразі вони перебувають під постійним наглядом медиків, наголосив очільник Запорізької ОВА.

