РФ атакувала Запоріжжя — одна людина загинула та 3 постраждали

15 травня російські загарбники здійснили черговий повітряний напад на Запоріжжя. Згідно з останніми даними, цей удар забрав життя одного мирного мешканця, ще троє цивільних були поранені.
Головні тези:
- Серед постраждалих - троє чоловіків віком 54, 60 та 63 роки.
- Їхній стан оцінюється як важкий, за життя потерпілих продовжують боротися лікарі.
Атака РФ на Запоріжжя — які наслідки
З офіційною заявою з цього приводу виступив очільник місцевої ОВА Іван Федоров.
За його словами, у Запоріжжі триває ліквідація наслідків ворожої атаки.
Ворог завдав ударів по об’єктів промислової інфраструктури — пошкоджено цистерну з паливно-мастильними матеріалами, почалася пожежа.
Згодом Іван Федоров уточнив, що серед постраждалих — троє чоловіків віком 54, 60 та 63 роки.
Що важливо розуміти, всі отримали вибухові травми.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-