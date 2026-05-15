РФ атаковала Запорожье — один человек погиб и 3 пострадали

15 мая российские захватчики совершили очередное воздушное нападение на Запорожье. Согласно последним данным, этот удар унес жизни одного мирного жителя, еще трое гражданских были ранены.
Главные тезисы
- Среди пострадавших – трое мужчин в возрасте 54, 60 и 63 года.
- Их состояние оценивается как тяжелое, за жизни потерпевших продолжают бороться врачи.
Атака РФ на Запорожье — какие последствия
С официальным заявлением по этому поводу выступил глава местного ОВА Иван Федоров.
По его словам, в Запорожье продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.
Враг нанес удары по объектам промышленной инфраструктуры — повреждена цистерна с горюче-смазочными материалами, начался пожар.
Впоследствии Иван Федоров уточнил, что среди пострадавших — трое мужчин 54, 60 и 63 года.
Что важно понимать, все получили взрывчатые травмы.
