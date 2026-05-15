РФ атаковала Запорожье — один человек погиб и 3 пострадали

Иван Федоров / Запорожская ОВА
15 мая российские захватчики совершили очередное воздушное нападение на Запорожье. Согласно последним данным, этот удар унес жизни одного мирного жителя, еще трое гражданских были ранены.

  • Среди пострадавших – трое мужчин в возрасте 54, 60 и 63 года.
  • Их состояние оценивается как тяжелое, за жизни потерпевших продолжают бороться врачи.

Атака РФ на Запорожье — какие последствия

С официальным заявлением по этому поводу выступил глава местного ОВА Иван Федоров.

По его словам, в Запорожье продолжается ликвидация последствий вражеской атаки.

Враг нанес удары по объектам промышленной инфраструктуры — повреждена цистерна с горюче-смазочными материалами, начался пожар.

В результате атаки один человек погиб, еще трое — ранены. Состояние двух из них медики оценивают как тяжелое. Один человек находится в состоянии средней тяжести. Все пострадавшие госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь.

Иван Федоров

Глава Запорожской ОВА

Впоследствии Иван Федоров уточнил, что среди пострадавших — трое мужчин 54, 60 и 63 года.

Что важно понимать, все получили взрывчатые травмы.

Состояние тяжелое. Сейчас они находятся под постоянным наблюдением медиков, — подчеркнул глава Запорожской ОВА.

