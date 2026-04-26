Двоє людей загинули у Черкасах та на Закарпатті внаслідок негоди

Державна служба надзвичайних ситуацій України повідомляє, що через негоду в Україні загинули двоє людей, ще двоє поранені. Загалом зафіксовані наслідки у 13 областях — рятувальники займаються їхньою ліквідацією.
Головні тези:
- До кінця дня у західних та Вінницькій областях пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с.
- 27 квітня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с.
Згідно з останніми даними, загалом зафіксовано знеструмлення в 1121 населеному пункті.
За словами рятувальників, вони здійснили 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт.
До ліквідації наслідків негоди залучено понад 600 фахівців ДСНС та 150 одиниць техніки.
На цьому тлі Національна поліція України повідомила, що на Волині, Буковині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині та в Києві патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху на місцях падіння дерев і конструкцій.
Синоптики прогнозують, що до кінця доби у західних та Вінницькій областях пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с.
Що стосується інших регіонів, то там пориви вітру — 15-20 м/с.
- Категорія
- Події
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-