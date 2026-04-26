Двоє людей загинули у Черкасах та на Закарпатті внаслідок негоди

Державна служба надзвичайних ситуацій України повідомляє, що через негоду в Україні загинули двоє людей, ще двоє поранені. Загалом зафіксовані наслідки у 13 областях — рятувальники займаються їхньою ліквідацією.

Негода в Україні забрала життя двох людей

У Черкасах загинула людина — дерево впало на квадроцикл під час руху. Ще один чоловік загинув на Закарпатті через падіння дерева. У Полтаві дерево травмувало дитину, — йдеться в офіційній заяві ДСНС України.

Згідно з останніми даними, загалом зафіксовано знеструмлення в 1121 населеному пункті.

За словами рятувальників, вони здійснили 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт.

До ліквідації наслідків негоди залучено понад 600 фахівців ДСНС та 150 одиниць техніки.

Закликаємо громадян бути вкрай обережними! Рятувальники ДСНС продовжують працювати у посиленому режимі.

На цьому тлі Національна поліція України повідомила, що на Волині, Буковині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині та в Києві патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху на місцях падіння дерев і конструкцій.

Синоптики прогнозують, що до кінця доби у західних та Вінницькій областях пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с.

Що стосується інших регіонів, то там пориви вітру — 15-20 м/с.