Двоє людей загинули у Черкасах та на Закарпатті внаслідок негоди
Категорія
Події
Дата публікації

ДСНС України
Негода в Україні забрала життя двох людей

Державна служба надзвичайних ситуацій України повідомляє, що через негоду в Україні загинули двоє людей, ще двоє поранені. Загалом зафіксовані наслідки у 13 областях — рятувальники займаються їхньою ліквідацією.

Головні тези:

  • До кінця дня у західних та Вінницькій областях пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с.
  • 27 квітня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с.

У Черкасах загинула людина — дерево впало на квадроцикл під час руху. Ще один чоловік загинув на Закарпатті через падіння дерева. У Полтаві дерево травмувало дитину, — йдеться в офіційній заяві ДСНС України.

Згідно з останніми даними, загалом зафіксовано знеструмлення в 1121 населеному пункті.

За словами рятувальників, вони здійснили 176 виїздів для розпилювання дерев та відновлювальних робіт.

До ліквідації наслідків негоди залучено понад 600 фахівців ДСНС та 150 одиниць техніки.

Закликаємо громадян бути вкрай обережними! Рятувальники ДСНС продовжують працювати у посиленому режимі.

На цьому тлі Національна поліція України повідомила, що на Волині, Буковині, Львівщині, Тернопільщині, Хмельниччині, Вінниччині та в Києві патрульні забезпечують безпеку дорожнього руху на місцях падіння дерев і конструкцій.

Синоптики прогнозують, що до кінця доби у західних та Вінницькій областях пориви вітру сягатимуть 25-28 м/с.

Що стосується інших регіонів, то там пориви вітру — 15-20 м/с.

Завтра, 27 квітня в Україні, крім західних областей, пориви вітру 15-20 м/с (I рівень небезпечності, жовтий).

Більше по темі

Категорія
Події
Дата публікації
Додати до обраного
"Хохол швайне зіг хайль!": Опубліковані аудіо стрільця під час теракту в Києві
Офіс Генерального прокурора
Теракт у Києві - опубліковані аудіо нападника
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Німеччина готується до розгортання військового флоту в Ормузькій протоці
ФРН
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Пентагон відтворив українську cпецоперацію "Павутина" під час військових навчань
Пентагон

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?