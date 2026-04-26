Два человека погибли в Черкассах и на Закарпатье из-за непогоды

Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины сообщает, что из-за непогоды в Украине погибли два человека, еще двое ранены. В общей сложности зафиксированы последствия в 13 областях — спасатели занимаются их ликвидацией.
Главные тезисы
- К концу дня в западных и Винницких областях порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.
- 27 апреля в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с.
Непогода в Украине унесла жизни двух человек
Согласно последним данным, в целом зафиксировано обесточивание в 1121 населенном пункте.
По словам спасателей, они совершили 176 выездов для распиловки деревьев и восстановительных работ.
К ликвидации последствий непогоды привлечены более 600 специалистов ГСЧС и 150 единиц техники.
На этом фоне Национальная полиция Украины сообщила, что на Волыни, Буковине, Львовщине, Тернопольщине, Хмельницкой, Винницкой и Киеве патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на местах падения деревьев и конструкций.
Синоптики прогнозируют, что к концу суток в западных и Винницких областях порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.
Что касается других регионов, то там порывы ветра — 15-20 м/с.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Мир
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-