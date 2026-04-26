Два человека погибли в Черкассах и на Закарпатье из-за непогоды
Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины сообщает, что из-за непогоды в Украине погибли два человека, еще двое ранены. В общей сложности зафиксированы последствия в 13 областях — спасатели занимаются их ликвидацией.

Непогода в Украине унесла жизни двух человек

В Черкассах погиб человек — дерево упало на квадроцикл во время движения. Еще один человек погиб в Закарпатье из-за падения дерева. В Полтаве дерево травмировало ребенка, — сказано в официальном заявлении ГСЧС Украины.

Согласно последним данным, в целом зафиксировано обесточивание в 1121 населенном пункте.

По словам спасателей, они совершили 176 выездов для распиловки деревьев и восстановительных работ.

К ликвидации последствий непогоды привлечены более 600 специалистов ГСЧС и 150 единиц техники.

Призываем граждан быть очень осторожными! Спасатели ГСЧС продолжают работать в усиленном режиме.

На этом фоне Национальная полиция Украины сообщила, что на Волыни, Буковине, Львовщине, Тернопольщине, Хмельницкой, Винницкой и Киеве патрульные обеспечивают безопасность дорожного движения на местах падения деревьев и конструкций.

Синоптики прогнозируют, что к концу суток в западных и Винницких областях порывы ветра будут достигать 25-28 м/с.

Что касается других регионов, то там порывы ветра — 15-20 м/с.

Завтра, 27 апреля, в Украине, кроме западных областей, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый).

