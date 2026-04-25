Пентагон воспроизвел украинскую спецоперацию "Паутина" во время военных учений

Пентагон кардинально изменяет стратегию борьбы с беспилотниками, основываясь на опыте войны в Украине. Во Флориде провели масштабные учения, где имитировали массированные атаки дронов для проверки американской обороны.

Пентагон равняется на украинские спецоперации против РФ

В ходе операции "Чистый горизонт" на авиабазе Эглин бойцы спецназначения воспроизвели тактику "Паутины", которую Украина использовала против РФ.

В симуляции применили широкий спектр аппаратов — от малых коммерческих дронов до больших систем, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Особенностью тестов стало использование дронов с оптоволоконным управлением и аппаратов, работающих по сети LTE. Это позволило операторам управлять техникой даже из других штатов.

Результаты учений показали, что американским войскам нужна единая система объединения данных по радарам и средствам перехвата. Кроме того, военные признали необходимость создания дешевых дронов-перехватчиков.

Сейчас США часто тратят дорогие ракеты стоимостью в миллионы долларов на уничтожение дешевых беспилотников.

Бригадный генерал Мэтт Росс, возглавляющий центр борьбы с БПЛА Пентагона, отметил, что за последние шесть недель США выделили более 600 млн долл. на скорую интеграцию новых технологий.

Мы были в Украине около шести недель назад, общались с Силами беспилотных систем... Мы рассмотрели эти перспективные технологии и ссылались на данные об их эффективности в Украине, а не на внутренние испытания ведомства.

По его словам, развитие автономных систем происходит гораздо быстрее, чем формируются годовые бюджеты, что создает новые вызовы безопасности.