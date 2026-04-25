Пентагон воспроизвел украинскую спецоперацию "Паутина" во время военных учений

Пентагон кардинально изменяет стратегию борьбы с беспилотниками, основываясь на опыте войны в Украине. Во Флориде провели масштабные учения, где имитировали массированные атаки дронов для проверки американской обороны.
Главные тезисы
- В ходе операции "Чистый горизонт" на авиабазе Эглин бойцы спецназначения воспроизвели тактику "Паутины".
- Результаты учений показали, что американским войскам нужна единая система объединения данных по радарам и средствам перехвата.
Пентагон равняется на украинские спецоперации против РФ
В ходе операции "Чистый горизонт" на авиабазе Эглин бойцы спецназначения воспроизвели тактику "Паутины", которую Украина использовала против РФ.
В симуляции применили широкий спектр аппаратов — от малых коммерческих дронов до больших систем, устойчивых к средствам радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Особенностью тестов стало использование дронов с оптоволоконным управлением и аппаратов, работающих по сети LTE. Это позволило операторам управлять техникой даже из других штатов.
Результаты учений показали, что американским войскам нужна единая система объединения данных по радарам и средствам перехвата. Кроме того, военные признали необходимость создания дешевых дронов-перехватчиков.
Сейчас США часто тратят дорогие ракеты стоимостью в миллионы долларов на уничтожение дешевых беспилотников.
Бригадный генерал Мэтт Росс, возглавляющий центр борьбы с БПЛА Пентагона, отметил, что за последние шесть недель США выделили более 600 млн долл. на скорую интеграцию новых технологий.
По его словам, развитие автономных систем происходит гораздо быстрее, чем формируются годовые бюджеты, что создает новые вызовы безопасности.
В июне 2025 года Служба безопасности Украины провела уникальную операцию "Паутина", в ходе которой было массировано атаковано четыре военных аэродрома в глубоком тылу России. По результатам атаки враг потерял около 40 самолетов стратегической авиации.
