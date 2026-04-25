Пентагон відтворив українську cпецоперацію "Павутина" під час військових навчань
Джерело:  Defense One

Пентагон кардинально змінює стратегію боротьби з безпілотниками, спираючись на досвід війни в Україні. У Флориді провели масштабні навчання, де імітували масовані атаки дронів для перевірки американської оборони.

Головні тези:

  • Під час операції "Чистий горизонт" на авіабазі Еглін бійці спецпризначення відтворили тактику "Павутини".
  • Результати навчань показали, що американським військам потрібна єдина система об'єднання даних з радарів та засобів перехоплення.

Пентагон рівняється на українські спецоперації проти РФ

Під час операції "Чистий горизонт" на авіабазі Еглін бійці спецпризначення відтворили тактику "Павутини", яку Україна використала проти РФ.

У симуляції застосували широкий спектр апаратів — від малих комерційних дронів до великих систем, стійких до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Особливістю тестів стало використання дронів з оптоволоконним керуванням та апаратів, що працюють через мережу LTE. Це дозволило операторам керувати технікою навіть з інших штатів.

Результати навчань показали, що американським військам потрібна єдина система об'єднання даних з радарів та засобів перехоплення. Крім того, військові визнали необхідність створення дешевих дронів-перехоплювачів.

Зараз США часто витрачають дорогі ракети вартістю в мільйони доларів на знищення дешевих безпілотників.

Бригадний генерал Метт Росс, який очолює центр боротьби з БпЛА Пентагону, зазначив, що за останні шість тижнів США виділили понад 600 млн дол на швидку інтеграцію нових технологій.

Ми були в Україні близько шести тижнів тому, спілкувалися з Силами безпілотних систем... Ми розглянули ці найперспективніші технології та посилалися на дані про їхню ефективність в Україні, а не на внутрішні випробування відомства.

За його словами, розвиток автономних систем відбувається набагато швидше, ніж формуються річні бюджети, що створює нові виклики для безпеки.

У червні 2025 року Служба безпеки України провела унікальну операцію "Павутина", у ході якої було масовано атаковано чотири військові аеродроми у глибокому тилу Росії. За результатами атаки ворог втратив близько 40 літаків стратегічної авіації.

