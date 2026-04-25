Пентагон відтворив українську cпецоперацію "Павутина" під час військових навчань

Пентагон кардинально змінює стратегію боротьби з безпілотниками, спираючись на досвід війни в Україні. У Флориді провели масштабні навчання, де імітували масовані атаки дронів для перевірки американської оборони.

Під час операції "Чистий горизонт" на авіабазі Еглін бійці спецпризначення відтворили тактику "Павутини", яку Україна використала проти РФ.

У симуляції застосували широкий спектр апаратів — від малих комерційних дронів до великих систем, стійких до засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Особливістю тестів стало використання дронів з оптоволоконним керуванням та апаратів, що працюють через мережу LTE. Це дозволило операторам керувати технікою навіть з інших штатів.

Результати навчань показали, що американським військам потрібна єдина система об'єднання даних з радарів та засобів перехоплення. Крім того, військові визнали необхідність створення дешевих дронів-перехоплювачів.

Зараз США часто витрачають дорогі ракети вартістю в мільйони доларів на знищення дешевих безпілотників.

Бригадний генерал Метт Росс, який очолює центр боротьби з БпЛА Пентагону, зазначив, що за останні шість тижнів США виділили понад 600 млн дол на швидку інтеграцію нових технологій.

Ми були в Україні близько шести тижнів тому, спілкувалися з Силами безпілотних систем... Ми розглянули ці найперспективніші технології та посилалися на дані про їхню ефективність в Україні, а не на внутрішні випробування відомства.

За його словами, розвиток автономних систем відбувається набагато швидше, ніж формуються річні бюджети, що створює нові виклики для безпеки.