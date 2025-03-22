Джамала назвала головну проблему учасників Нацвідбору на Євробачення

За словами української співачки Джамали, яка представила Україну на Євробаченні у 2016 році та перемогла з піснею "1944", наразі вона спостерігає невтішну тенденцію серед учасників Національного відбору, про яку не можна мовчати.
Головні тези:
- Джамала зауважила, що часто артисти мають або чудовий голос, або класну пісню.
- Зірка вказала на важливість поєднання обох аспектів для успішного виступу на Євробаченні.
Чому шанси України на перемогу на Євробаченні почали зменшуватися
Співачка звертає увагу на те, що останнім часом на Нацвідбір приходять артисти, у яких є або чудовий голос, або неймовірна пісня.
За словами Джамали, головна проблема полягає в тому, що часто ці два аспекти не поєднуються, а це головний критерій для успіху на світовій музичній сцені.
Також співачка відверто зізналася, що найближчим часом не планує знову повертатися на Євробачення.
За словами Джамали, вона вже донесла меседж, який планувала.
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