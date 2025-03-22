Джамала назвала головну проблему учасників Нацвідбору на Євробачення
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Культура
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Джамала назвала головну проблему учасників Нацвідбору на Євробачення

Джамала
Джерело:  online.ua

За словами української співачки Джамали, яка представила Україну на Євробаченні у 2016 році та перемогла з піснею "1944", наразі вона спостерігає невтішну тенденцію серед учасників Національного відбору, про яку не можна мовчати.

Головні тези:

  • Джамала зауважила, що часто артисти мають або чудовий голос, або класну пісню.
  • Зірка вказала на важливість поєднання обох аспектів для успішного виступу на Євробаченні.

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Співачка звертає увагу на те, що останнім часом на Нацвідбір приходять артисти, у яких є або чудовий голос, або неймовірна пісня.

За словами Джамали, головна проблема полягає в тому, що часто ці два аспекти не поєднуються, а це головний критерій для успіху на світовій музичній сцені.

Так вийшло, що я вже кілька років поспіль сиджу в журі Нацвідбору і спостерігаю таку тенденцію: у когось є голос, немає пісні. Хтось має пісню і не має голосу. Усі забули, що це конкурс пісні. Спочатку кажуть: Україна, "1944", а потім вже хто. Ось реально важливий момент, що ти взагалі хочеш сказати, чому ти прийшов сюди. Далі це потрібно виконати. До чого я це, вважаю, що я вже сказала, що хотіла на цьому конкурсі. Поки що так

Джамала

Джамала

Українська співачка

Також співачка відверто зізналася, що найближчим часом не планує знову повертатися на Євробачення.

За словами Джамали, вона вже донесла меседж, який планувала.

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