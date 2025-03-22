Джамала назвала главную проблему участников Нацотбора на Евровидение

По словам украинской певицы Джамалы, которая представляла Украину на Евровидении в 2016 году и победила с песней "1944", в настоящее время она наблюдает неутешительную тенденцию среди участников Национального отбора, о которой нельзя молчать.

Почему шансы Украины на победу на Евровидении начали уменьшаться

Певица обращает внимание на то, что в последнее время в Нацотбор приходят артисты, у которых есть или отличный голос, или невероятная песня.

По словам Джамалы, главная проблема заключается в том, что часто эти два аспекта не сочетаются, а это главный критерий успеха на мировой музыкальной сцене.

Так получилось, что я уже несколько лет подряд сижу в жюри Нацотбора и наблюдаю такую тенденцию: у кого-то есть голос, нет песни. У кого-то песня и нет голоса. Все забыли, что это конкурс песни. Сначала говорят: Украина, "1944", а потом уже кто. Вот реально важный момент, когда ты вообще хочешь сказать, почему ты пришел сюда. Дальше это нужно выполнить. Джамала Украинская певица

Также певица откровенно призналась, что в ближайшее время не планирует снова возвращаться на Евровидение.

По словам Джамалы, она уже донесла месседж, который хотела.