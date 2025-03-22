Джамала назвала главную проблему участников Нацотбора на Евровидение

По словам украинской певицы Джамалы, которая представляла Украину на Евровидении в 2016 году и победила с песней "1944", в настоящее время она наблюдает неутешительную тенденцию среди участников Национального отбора, о которой нельзя молчать.
Главные тезисы
- Джамала заметила, что часто артисты имеют либо отличный голос, либо классную песню.
- Звезда отметила важность сочетания голоса и песни для успешного выступления на Евровидении.
Почему шансы Украины на победу на Евровидении начали уменьшаться
Певица обращает внимание на то, что в последнее время в Нацотбор приходят артисты, у которых есть или отличный голос, или невероятная песня.
По словам Джамалы, главная проблема заключается в том, что часто эти два аспекта не сочетаются, а это главный критерий успеха на мировой музыкальной сцене.
Также певица откровенно призналась, что в ближайшее время не планирует снова возвращаться на Евровидение.
По словам Джамалы, она уже донесла месседж, который хотела.
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