Джамала пояснила феномен свого тріумфу на Євробаченні-2016 — відео

Українська співачка Джамала відверто зізналася, що її гучна перемога на Євробаченні-2016 була б неможливою, якби вона знехтувала кількома важливими правилами.

Джамала розкрила свої головні секрети успіху на сцені

Найголовніше — це не те, що в валізі. А те, що в тобі: голос, пісня і енергія, з якою ти виходиш до людей. А далі вже працює моя улюблена формула: “Допоможе? Не завадить”. Джамала Українська співачка

Що стосується практичних порад, то тут артистка радить звернути увагу на льодяники для горла.

Саме вони забезпечать те, щоб голос завжди звучав і не втомлювався. Головна умова — щоб вони дійсно пом'якшували.

За словами Джамали, також у жодному разі не можна забувати про вушні монітори, адже потрібно добре чути звук:

Ви маєте чути кожне дихання, кожну ноту, ви маєте чути добре тональність, маєте чути добре плейбек. Поширити

Окрім того, співачка зізналася, що завжди мала з собою якусь українську символіку.

Саме це допоможе оточуючим та глядачам не забути, яку країну ти приїхав представляти на Євробачення.

Як зазначила Джамала, фактор взуття також ігнорувати не можна.