Джамала пояснила феномен свого тріумфу на Євробаченні-2016 — відео
Джамала пояснила феномен свого тріумфу на Євробаченні-2016 — відео

Джамала
Джерело:  online.ua

Українська співачка Джамала відверто зізналася, що її гучна перемога на Євробаченні-2016 була б неможливою, якби вона знехтувала кількома важливими правилами.

Головні тези:

  • Джамала рекомендує використовувати льодяники для горла для підтримки голосу під час виступів.
  • Наявність української символіки та зручне взуття також впливають на те, як все мине.

Джамала розкрила свої головні секрети успіху на сцені

Найголовніше — це не те, що в валізі. А те, що в тобі: голос, пісня і енергія, з якою ти виходиш до людей. А далі вже працює моя улюблена формула: “Допоможе? Не завадить”.

Джамала

Джамала

Українська співачка

Що стосується практичних порад, то тут артистка радить звернути увагу на льодяники для горла.

Саме вони забезпечать те, щоб голос завжди звучав і не втомлювався. Головна умова — щоб вони дійсно пом'якшували.

За словами Джамали, також у жодному разі не можна забувати про вушні монітори, адже потрібно добре чути звук:

Ви маєте чути кожне дихання, кожну ноту, ви маєте чути добре тональність, маєте чути добре плейбек.

Окрім того, співачка зізналася, що завжди мала з собою якусь українську символіку.

Саме це допоможе оточуючим та глядачам не забути, яку країну ти приїхав представляти на Євробачення.

Як зазначила Джамала, фактор взуття також ігнорувати не можна.

На сцені мають бути ноги, які точно стоять на землі. І без зручного взуття співаку ніяк, — пояснила вона.

