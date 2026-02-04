Джамала пояснила феномен свого тріумфу на Євробаченні-2016 — відео

Українська співачка Джамала відверто зізналася, що її гучна перемога на Євробаченні-2016 була б неможливою, якби вона знехтувала кількома важливими правилами.
Головні тези:
- Джамала рекомендує використовувати льодяники для горла для підтримки голосу під час виступів.
- Наявність української символіки та зручне взуття також впливають на те, як все мине.
Джамала розкрила свої головні секрети успіху на сцені
Що стосується практичних порад, то тут артистка радить звернути увагу на льодяники для горла.
Саме вони забезпечать те, щоб голос завжди звучав і не втомлювався. Головна умова — щоб вони дійсно пом'якшували.
За словами Джамали, також у жодному разі не можна забувати про вушні монітори, адже потрібно добре чути звук:
Окрім того, співачка зізналася, що завжди мала з собою якусь українську символіку.
Саме це допоможе оточуючим та глядачам не забути, яку країну ти приїхав представляти на Євробачення.
Як зазначила Джамала, фактор взуття також ігнорувати не можна.
