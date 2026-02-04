Джамала объяснила феномен своего триумфа на Евровидении-2016 — видео

Украинская певица Джамала откровенно призналась, что ее громкая победа на Евровидении-2016 была бы невозможна, если бы она пренебрегла несколькими важными правилами.
Главные тезисы
- Джамала рекомендует использовать леденцы для горла для поддержания голоса во время выступлений.
- Наличие украинской символики и удобная обувь также влияют на то, как все пройдет.
Джамала раскрыла свои главные секреты успеха на сцене
Что касается практических советов, то здесь артистка советует обратить внимание на леденцы для горла.
Именно они обеспечат, чтобы голос всегда звучал и не уставал. Главное условие — чтобы они действительно смягчали.
По словам Джамалы, также ни в коем случае нельзя забывать о ушных мониторах, ведь нужно хорошо слышать звук:
Кроме того, певица призналась, что всегда имела с собой какую-нибудь украинскую символику.
Это поможет окружающим и зрителям не забыть, какую страну ты приехал представлять на Евровидение.
Как отметила Джамала, фактор обуви тоже игнорировать нельзя.
Больше по теме
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Культура
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-