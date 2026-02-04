Джамала объяснила феномен своего триумфа на Евровидении-2016 — видео
Категория
Культура
Дата публикации

Джамала объяснила феномен своего триумфа на Евровидении-2016 — видео

Джамала раскрыла свои главные секреты успеха на сцене
Читати українською
Источник:  online.ua

Украинская певица Джамала откровенно призналась, что ее громкая победа на Евровидении-2016 была бы невозможна, если бы она пренебрегла несколькими важными правилами.

Главные тезисы

  • Джамала рекомендует использовать леденцы для горла для поддержания голоса во время выступлений.
  • Наличие украинской символики и удобная обувь также влияют на то, как все пройдет.

Джамала раскрыла свои главные секреты успеха на сцене

Самое главное — это не то, что в чемодане. А то, что в тебе: голос, песня и энергия, с которой ты выходишь к людям. А дальше уже работает моя любимая формула: "Поможет? Не помешает".

Джамала

Джамала

Украинская певица

Что касается практических советов, то здесь артистка советует обратить внимание на леденцы для горла.

Именно они обеспечат, чтобы голос всегда звучал и не уставал. Главное условие — чтобы они действительно смягчали.

По словам Джамалы, также ни в коем случае нельзя забывать о ушных мониторах, ведь нужно хорошо слышать звук:

Вы должны слышать каждое дыхание, каждую ноту, слышать хорошо тональность, слышать хорошо плейбек.

Кроме того, певица призналась, что всегда имела с собой какую-нибудь украинскую символику.

Это поможет окружающим и зрителям не забыть, какую страну ты приехал представлять на Евровидение.

Как отметила Джамала, фактор обуви тоже игнорировать нельзя.

На сцене должны быть ноги, крепко стоящие на земле. И без удобной обуви певцу никак, — объяснила она.

Больше по теме

Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
Джамала назвала главную проблему участников Нацотбора на Евровидение
Джамала
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Джамала официально стала членом Академии "Грэмми" — что это значит
Джамала
Категория
Культура
Дата публикации
Додати до обраного
"Прогрессив транс — впервые". Джамала подготовила для слушателей новый сюрприз
Джамала представила новую композицию

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?