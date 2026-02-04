Джамала объяснила феномен своего триумфа на Евровидении-2016 — видео

Украинская певица Джамала откровенно призналась, что ее громкая победа на Евровидении-2016 была бы невозможна, если бы она пренебрегла несколькими важными правилами.

Джамала раскрыла свои главные секреты успеха на сцене

Самое главное — это не то, что в чемодане. А то, что в тебе: голос, песня и энергия, с которой ты выходишь к людям. А дальше уже работает моя любимая формула: "Поможет? Не помешает". Джамала Украинская певица

Что касается практических советов, то здесь артистка советует обратить внимание на леденцы для горла.

Именно они обеспечат, чтобы голос всегда звучал и не уставал. Главное условие — чтобы они действительно смягчали.

По словам Джамалы, также ни в коем случае нельзя забывать о ушных мониторах, ведь нужно хорошо слышать звук:

Вы должны слышать каждое дыхание, каждую ноту, слышать хорошо тональность, слышать хорошо плейбек. Поделиться

Кроме того, певица призналась, что всегда имела с собой какую-нибудь украинскую символику.

Это поможет окружающим и зрителям не забыть, какую страну ты приехал представлять на Евровидение.

Как отметила Джамала, фактор обуви тоже игнорировать нельзя.