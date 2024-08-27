Джамала показала щемливе фото з 3-місячним сином у свій день народження

Відома українська співачка Джамала святкує свій день народження. 27 серпня їй виповнився 41 рік.
Головні тези:
- Джамала відсвяткувала свій день народження, показавши фото з 3-місячним сином Алімом.
- Сім'я Джамали отримала велике щастя з появою третього сина - маленького принца.
- Фанати та друзі співачки приєднались до вітань та висловили безмежну любов та підтримку у її сімейних радощах.
Джамала показала нове фото з 3-місячним сином
З нагоди свого дня народження Джамала опублікувала допис в Instagram і показала нове фото з найменшим сином Алімом.
Також в мережі співачку привітав її чоловік Бекір Сулейманов.
Джамала втретє стала мамою
Радісну звістку артистка повідомила в Instagram. Виконавиця опублікувала першу світлину немовляти, на якій видно маленькі ніжки новонародженого. Хлопчик з'явився на світ 24 травня.
Джамала розсекретила ім'я, яке обрала для сина. Третього хлопчика вирішили назвати Алімом Сеіт-Бекіром. Як відомо, співачка до останніх днів вагітності виступала на сцені, приходила на премії та випускала пісні. Виконавиця подякувала синочку, за те що дав їй можливість виконати все заплановане.
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