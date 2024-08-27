Джамала показала щемливе фото з 3-місячним сином у свій день народження

Найкраще, що я могла собі подарувати на новий рік — у мене є. Ще би перемоги, і все! Якось почула вислів відомого чайлдфрі дизайнера Карла Лагерфельда, що мовляв: "Діти поряд надають вам зайвих сто років". Нічого не знаю про це. Мені здається навпаки. З тобою поряд я маю вигляд на 23. З днем народження мене! Дякую, що жива силам ЗСУ, — написала іменинниця.