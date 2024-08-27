Джамала показала щемливе фото з 3-місячним сином у свій день народження
Категорія
Шоу-бізнес
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Джамала показала щемливе фото з 3-місячним сином у свій день народження

Джамала показала щемливе фото з 3-місячним сином у свій день народження
Джерело:  online.ua

Відома українська співачка Джамала святкує свій день народження. 27 серпня їй виповнився 41 рік. 

Головні тези:

  • Джамала відсвяткувала свій день народження, показавши фото з 3-місячним сином Алімом.
  • Сім'я Джамали отримала велике щастя з появою третього сина - маленького принца.
  • Фанати та друзі співачки приєднались до вітань та висловили безмежну любов та підтримку у її сімейних радощах.

Джамала показала нове фото з 3-місячним сином

З нагоди свого дня народження Джамала опублікувала допис в Instagram і показала нове фото з найменшим сином Алімом.

Найкраще, що я могла собі подарувати на новий рік — у мене є. Ще би перемоги, і все! Якось почула вислів відомого чайлдфрі дизайнера Карла Лагерфельда, що мовляв: "Діти поряд надають вам зайвих сто років". Нічого не знаю про це. Мені здається навпаки. З тобою поряд я маю вигляд на 23. З днем народження мене! Дякую, що жива силам ЗСУ, — написала іменинниця.

Також в мережі співачку привітав її чоловік Бекір Сулейманов.

Фото — instagram.com/jamalajaaa/

З твоїм днем, Джамало! Люблю тебе безмежно, найцікавіше попереду. Від нашої чоловічої більшості, — написав Бекір та показав спільне фото з дружиною. 

Джамала втретє стала мамою

Радісну звістку артистка повідомила в Instagram. Виконавиця опублікувала першу світлину немовляти, на якій видно маленькі ніжки новонародженого. Хлопчик з'явився на світ 24 травня.

24.05.2024. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день, у холод стану домом, я тебе зігрію сонцем, світлим променем, вогнем. Люблю, — написала під кадром зіркова матуся.

Джамала розсекретила ім'я, яке обрала для сина. Третього хлопчика вирішили назвати Алімом Сеіт-Бекіром. Як відомо, співачка до останніх днів вагітності виступала на сцені, приходила на премії та випускала пісні. Виконавиця подякувала синочку, за те що дав їй можливість виконати все заплановане.

Такий чемний хлопчик. Дав мамі виступити з оркестром, бо мама обіцяла і не могла підвести, прийняти нагороду, сказати промову, доїхати додому, ну а тоді вже можна в пологовий, — поділилася артистка.

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