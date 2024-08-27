Джамала показала щемящее фото с 3-месячным сыном в свой день рождения
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Джамала показала щемящее фото с 3-месячным сыном в свой день рождения

Джамала показала щемящее фото с 3-месячным сыном в свой день рождения
Читати українською
Источник:  online.ua

Известная украинская певица Джамала отмечает свой день рождения. 27 августа ей исполнился 41 год.

Главные тезисы

  • Джамала отмечает свой день рождения, поделившись трогательным фото с младшим сыном Алимом.
  • Певица стала мамой в третий раз, радуясь рождению сына 24 мая.
  • Имя младенца - Алим Сеит-Бекир, которое было раскрыто самой Джамалой.

Джамала показала новое фото с 3-месячным сыном

По случаю своего дня рождения Джамала опубликовала сообщение в Instagram и показала новое фото с самым маленьким сыном Алимом.

Лучшее, что я могла себе подарить на новый год — у меня есть. Еще бы победы, и все! Однажды услышала выражение известного чайлдфри дизайнера Карла Лагерфельда, говорящего: "Дети рядом предоставляют вам лишние сто лет". Ничего не знаю об этом. Мне кажется наоборот. С тобой рядом я имею вид на 23. С днем рожденья меня! Спасибо, что жива силам ВСУ, — написала именинница.

Также в сети певицу поздравил ее муж Бекир Сулейманов.

Фото — instagram.com/jamalajaaa/

С твоим днем, Джамала! Люблю тебя безгранично, самое интересное впереди. От нашего мужского большинства, — написал Бекир и показал совместное фото с женой.

Джамала в третий раз стала мамой

Радостное известие артистка сообщила в Instagram. Исполнительница опубликовала первую фотографию младенца, на которой видны маленькие ножки новорожденного. Мальчик появился на свет 24 мая.

24.05.2024. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю, — написала под кадром звездная мамочка.

Джамала рассекретила имя, которое выбрала сыну. Третьего мальчика решили назвать Алимом Сеит-Бекиром. Как известно, певица до последних дней беременности выступала на сцене, приходила на премии и выпускала песни. Исполнительница поблагодарила сынишку, за то что дала ей возможность выполнить все запланированное.

Такой вежливый мальчик. Дал маме выступить с оркестром, потому что мама обещала и не могла подвести, принять награду, сказать речь, доехать домой, ну а потом уже можно в роддом, — поделилась артистка.

Больше по теме

Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Джамала выпустила лирический трек о любви — видео
Джамала
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Россия грозится отобрать имущество у Джамалы в оккупированном Крыму
Джамала
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации
Додати до обраного
Джамала впервые показала новорожденного сына — трогательное фото
джамала

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?