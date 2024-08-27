Джамала показала щемящее фото с 3-месячным сыном в свой день рождения

Лучшее, что я могла себе подарить на новый год — у меня есть. Еще бы победы, и все! Однажды услышала выражение известного чайлдфри дизайнера Карла Лагерфельда, говорящего: "Дети рядом предоставляют вам лишние сто лет". Ничего не знаю об этом. Мне кажется наоборот. С тобой рядом я имею вид на 23. С днем рожденья меня! Спасибо, что жива силам ВСУ, — написала именинница.