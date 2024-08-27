Джамала показала щемящее фото с 3-месячным сыном в свой день рождения

Известная украинская певица Джамала отмечает свой день рождения. 27 августа ей исполнился 41 год.
Главные тезисы
- Джамала отмечает свой день рождения, поделившись трогательным фото с младшим сыном Алимом.
- Певица стала мамой в третий раз, радуясь рождению сына 24 мая.
- Имя младенца - Алим Сеит-Бекир, которое было раскрыто самой Джамалой.
Джамала показала новое фото с 3-месячным сыном
По случаю своего дня рождения Джамала опубликовала сообщение в Instagram и показала новое фото с самым маленьким сыном Алимом.
Также в сети певицу поздравил ее муж Бекир Сулейманов.
Джамала в третий раз стала мамой
Радостное известие артистка сообщила в Instagram. Исполнительница опубликовала первую фотографию младенца, на которой видны маленькие ножки новорожденного. Мальчик появился на свет 24 мая.
Джамала рассекретила имя, которое выбрала сыну. Третьего мальчика решили назвать Алимом Сеит-Бекиром. Как известно, певица до последних дней беременности выступала на сцене, приходила на премии и выпускала песни. Исполнительница поблагодарила сынишку, за то что дала ей возможность выполнить все запланированное.
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