Так называемая российская администрация на территории оккупированного Крыма планирует под видом национализации конфискацию имущества у граждан Украины.
Главные тезисы
- Российская администрация на оккупированном Крыму планирует конфисковать имущество украинцев, включая певицу Джамалу.
- Действия России в отношении украинских граждан, поддерживающих украинские Вооруженные силы, вызывают общественное возмущение.
- Политические репрессии в отношении Джамалы набирают обороты, включая запрет на въезд в Россию и арест по уголовной статье.
- Информация о попытках конфискации имущества украинцев в оккупированном Крыму появилась в российских пропагандистских СМИ.
- Ситуация с конфискацией имущества Джамалы происходит в контексте разрушительной политики России на оккупированном полуострове.
Что известно о похищении Россией имущества украинцев в оккупированном Крыму
Информация о соответствующем решении появилась в российских пропагандистских СМИ.
Пока украинская певица Джамала, имеющая имущество на территории оккупированного полуострова, пока никак не отреагировала на решение страны-агрессорки России.
Спикер так называемого парламента Крыма Владимир Константинов заявил о ряде имущественных объектов, которые планируется отобрать у граждан Украины.
В частности речь идет об активах 110 физических и юридических лиц из Украины, среди которых также имущество Джамалы.
Ранее оккупанты собирались отобрать у Софии Ротару право собственности на гостиницу Villa Sofia в Крыму. Причиной назвали поддержку певицей украинских Вооруженных сил.
Что известно о попытках России по поводу политических репрессий против Джамалы
В апреле 2020 года Джамали запретили въезд в Россию на 50 лет. Уже в октябре 2023 года ее подали в розыск по уголовной статье из-за сообщения артистки о зверствах российских захватчиков в Буче.
Уже через месяц Джамала заочно арестовал московский суд. Певица назвала это решение абсурдным.
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