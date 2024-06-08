Россия грозится отобрать имущество у Джамалы в оккупированном Крыму
Категория
Украина
Дата публикации

Россия грозится отобрать имущество у Джамалы в оккупированном Крыму

Джамала
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Источник:  online.ua

Так называемая российская администрация на территории оккупированного Крыма планирует под видом национализации конфискацию имущества у граждан Украины.

Главные тезисы

  • Российская администрация на оккупированном Крыму планирует конфисковать имущество украинцев, включая певицу Джамалу.
  • Действия России в отношении украинских граждан, поддерживающих украинские Вооруженные силы, вызывают общественное возмущение.
  • Политические репрессии в отношении Джамалы набирают обороты, включая запрет на въезд в Россию и арест по уголовной статье.
  • Информация о попытках конфискации имущества украинцев в оккупированном Крыму появилась в российских пропагандистских СМИ.
  • Ситуация с конфискацией имущества Джамалы происходит в контексте разрушительной политики России на оккупированном полуострове.

Что известно о похищении Россией имущества украинцев в оккупированном Крыму

Информация о соответствующем решении появилась в российских пропагандистских СМИ.

Пока украинская певица Джамала, имеющая имущество на территории оккупированного полуострова, пока никак не отреагировала на решение страны-агрессорки России.

Спикер так называемого парламента Крыма Владимир Константинов заявил о ряде имущественных объектов, которые планируется отобрать у граждан Украины.

В частности речь идет об активах 110 физических и юридических лиц из Украины, среди которых также имущество Джамалы.

Среди людей, имущество которых попадает под национализацию, упоминается и Сусанна Алимовна Джамаладинова, известная как певица Джамала, – пишут российские СМИ.

Ранее оккупанты собирались отобрать у Софии Ротару право собственности на гостиницу Villa Sofia в Крыму. Причиной назвали поддержку певицей украинских Вооруженных сил.

Что известно о попытках России по поводу политических репрессий против Джамалы

В апреле 2020 года Джамали запретили въезд в Россию на 50 лет. Уже в октябре 2023 года ее подали в розыск по уголовной статье из-за сообщения артистки о зверствах российских захватчиков в Буче.

Уже через месяц Джамала заочно арестовал московский суд. Певица назвала это решение абсурдным.

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