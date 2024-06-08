Так звана російська “адміністрація” на території окупованого Криму планує під виглядом націоналізації конфіскацію майна в громадян України.

Що відомо про викрадення Росією майна українців в окупованому Криму

Зазначається, що інформація про відповідне рішення з’явилась в російських пропагандистських ЗМІ.

Наразі, українська співачка Джамала, яка має майно на території окупованого півострову, поки ніяк не відреагувала на рішення країни-агресорки Росїі.

Спікер так званого “парламенту” Криму Володимир Константинов заявив про низку майнових об’єктів, які планується відібрати в громадян України.

Зокрема, мова йде про активи 110 фізічних та юридичних осіб з України, серед яких також майно Джамали.

Серед людей, майно яких потрапляє під націоналізацію, згадується і Сусана Алімівна Джамаладінова, відома як співачка Джамала, - пишуть російські ЗМІ. Поширити

Раніше окупанти збиралися відібрати у Софії Ротару право власності на готель Villa Sofia, що в Криму. Причиною назвали підтримку співачкою українських Збройних Сил.

Що відомо про спроби Росії щодо політичних репресій проти Джамали

У квітні 2020 року Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Вже у жовтні 2023 року її подали у розшук за кримінальною статтею через допис артистки про звірства російських загарбників у Бучі.

Вже через місяць Джамалу заочно заарештував московський суд. Співачка назвала це рішення абсурдним.