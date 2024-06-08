Росія погрожує відібрати майно в Джамали в окупованому Криму
Категорія
Україна
Дата публікації

Росія погрожує відібрати майно в Джамали в окупованому Криму

Джамала
Джерело:  online.ua

Так звана російська “адміністрація” на території окупованого Криму планує під виглядом націоналізації конфіскацію майна в громадян України. 

Головні тези:

  • Російська адміністрація у Криму планує націоналізувати майно українців, зокрема відомої співачки Джамали.
  • ЗМІ повідомляють про рішення конфіскувати майно більше, ніж ста фізичних та юридичних осіб з України.
  • Раніше російські окупанти намагалися позбавити права власності українську співачку Софію Ротару через підтримку Збройних Сил.
  • Джамала стала об'єктом політичних репресій Росії, що призвело до заборони її в'їзду до країни і арешту за кримінальною статтею.
  • Реакція співачки на спробу конфіскації її майна та політичні переслідування відбувається в контексті руйнівної політики Росії в окупованому Криму.

Що відомо про викрадення Росією майна українців в окупованому Криму

Зазначається, що інформація про відповідне рішення з’явилась в російських пропагандистських ЗМІ.

Наразі, українська співачка Джамала, яка має майно на території окупованого півострову, поки ніяк не відреагувала на рішення країни-агресорки Росїі.

Спікер так званого “парламенту” Криму Володимир Константинов заявив про низку майнових об’єктів, які планується відібрати в громадян України.

Зокрема, мова йде про активи 110 фізічних та юридичних осіб з України, серед яких також майно Джамали.

Серед людей, майно яких потрапляє під націоналізацію, згадується і Сусана Алімівна Джамаладінова, відома як співачка Джамала, - пишуть російські ЗМІ.

Раніше окупанти збиралися відібрати у Софії Ротару право власності на готель Villa Sofia, що в Криму. Причиною назвали підтримку співачкою українських Збройних Сил.

Що відомо про спроби Росії щодо політичних репресій проти Джамали

У квітні 2020 року Джамалі заборонили в'їзд до Росії на 50 років. Вже у жовтні 2023 року її подали у розшук за кримінальною статтею через допис артистки про звірства російських загарбників у Бучі.

Вже через місяць Джамалу заочно заарештував московський суд. Співачка назвала це рішення абсурдним.

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