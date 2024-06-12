Джамала впервые показала новорожденного сына — трогательное фото

Известная украинская певица Джамала порадовала поклонников новым фото с новорожденным сыном.
Главные тезисы
- Исполнительница назвала своего третьего сына Алимом Сеит-Бекиром и выразила благодарность врачам.
- Малыш появился на свет 24 мая, и Джамала счастлива поделиться этой радостной новостью со своими фанатами.
- Джамала продолжала выступать на сцене и осуществлять другие планы до самых последних дней беременности.
Джамала впервые показала сына
Исполнительница тщательно скрывала своего третьего сына и не показывала его публике, однако в последнее время новорожденный Алим-Сеит Бекир частый гость в соцсетях Джамалы.
На своей странице в Instagram знаменитость поделилась трогательной фотографией с мальчиком. На снимке она держит малыша на руках, пока тот, вероятно, спит.
Алим завернутый в белое одеяло, а на его голове светлая шапочка. Джамала счастливо улыбается, глядя на сына. Пока артистка не торопится показывать лицо мальчика.
Джамала в третий раз стала мамой
Радостное известие артистка сообщила в Instagram. Исполнительница опубликовала первую фотографию младенца, на которой видны маленькие ножки новорожденного. Мальчик появился на свет 24 мая.
Джамала рассекретила имя, которое выбрала сыну. Третьего мальчика решили назвать Алимом Сеит-Бекиром. Как известно, певица до последних дней беременности выступала на сцене, приходила на премии и выпускала песни. Исполнительница поблагодарила сынишку, за то что дала ей возможность выполнить все запланированное.
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