Джамала впервые показала новорожденного сына — трогательное фото

Джамала впервые показала сына

Исполнительница тщательно скрывала своего третьего сына и не показывала его публике, однако в последнее время новорожденный Алим-Сеит Бекир частый гость в соцсетях Джамалы.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась трогательной фотографией с мальчиком. На снимке она держит малыша на руках, пока тот, вероятно, спит.

Джамала с сыном (фото — instagram.com/jamalajaaa)

Алим завернутый в белое одеяло, а на его голове светлая шапочка. Джамала счастливо улыбается, глядя на сына. Пока артистка не торопится показывать лицо мальчика.

Спасибо, — написала под фото певица, чем выразила свою благодарность врачам. Поделиться

Джамала в третий раз стала мамой

Радостное известие артистка сообщила в Instagram. Исполнительница опубликовала первую фотографию младенца, на которой видны маленькие ножки новорожденного. Мальчик появился на свет 24 мая.

24.05.2024. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю, — написала под кадром звездная мамочка. Поделиться

Джамала рассекретила имя, которое выбрала сыну. Третьего мальчика решили назвать Алимом Сеит-Бекиром. Как известно, певица до последних дней беременности выступала на сцене, приходила на премии и выпускала песни. Исполнительница поблагодарила сынишку, за то что дала ей возможность выполнить все запланированное.