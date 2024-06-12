Джамала впервые показала новорожденного сына — трогательное фото
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Джамала впервые показала новорожденного сына — трогательное фото

джамала
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Источник:  online.ua

Известная украинская певица Джамала порадовала поклонников новым фото с новорожденным сыном.

Главные тезисы

 

  • Исполнительница назвала своего третьего сына Алимом Сеит-Бекиром и выразила благодарность врачам.
  • Малыш появился на свет 24 мая, и Джамала счастлива поделиться этой радостной новостью со своими фанатами.
  • Джамала продолжала выступать на сцене и осуществлять другие планы до самых последних дней беременности.

Джамала впервые показала сына

Исполнительница тщательно скрывала своего третьего сына и не показывала его публике, однако в последнее время новорожденный Алим-Сеит Бекир частый гость в соцсетях Джамалы.

На своей странице в Instagram знаменитость поделилась трогательной фотографией с мальчиком. На снимке она держит малыша на руках, пока тот, вероятно, спит.

Джамала с сыном (фото — instagram.com/jamalajaaa)

Алим завернутый в белое одеяло, а на его голове светлая шапочка. Джамала счастливо улыбается, глядя на сына. Пока артистка не торопится показывать лицо мальчика.

Спасибо, — написала под фото певица, чем выразила свою благодарность врачам.

Джамала в третий раз стала мамой

Радостное известие артистка сообщила в Instagram. Исполнительница опубликовала первую фотографию младенца, на которой видны маленькие ножки новорожденного. Мальчик появился на свет 24 мая.

24.05.2024. Мой третий маленький принц! Я для тебя буду тенью в жаркий день, в холод стану домом, я тебя согрею солнцем, светлым лучом, огнем. Люблю, — написала под кадром звездная мамочка.

Джамала рассекретила имя, которое выбрала сыну. Третьего мальчика решили назвать Алимом Сеит-Бекиром. Как известно, певица до последних дней беременности выступала на сцене, приходила на премии и выпускала песни. Исполнительница поблагодарила сынишку, за то что дала ей возможность выполнить все запланированное.

Такой вежливый мальчик. Дал маме выступить с оркестром, потому что мама обещала и не могла подвести, принять награду, сказать речь, доехать домой, ну а потом уже можно в роддом, — поделилась артистка.

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