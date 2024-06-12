Джамала вперше показала новонародженого сина — щемливе фото

Відома українська співачка Джамала потішила шанувальників новим фото з новонародженим сином.
Головні тези:
- Фото Джамали з сином наповнене радістю материнства та ніжністю, що вразило шанувальників співачки.
- Унікальне ім'я сина Джамали — Алім Сеіт-Бекір.
- Джамала висловила вдячність лікарям та поділилася радістю материнства в соцмережах.
Джамала вперше показала сина
Виконавиця ретельно приховувала свого третього сина та не показувала його публіці, проте останнім часом новонароджений Алім-Сеїт Бекір частий гість у соцмережах Джамали.
На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася зворушливою світлиною з хлопчиком. На знімку вона тримає малюка на руках поки той, ймовірно, спить.
Алім загорнутий у білу ковдру, а на його голові світла шапочка. Джамала щасливо усміхається, дивлячись на сина. Поки що артистка не квапиться показувати обличчя хлопчика.
Джамала втретє стала мамою
Радісну звістку артистка повідомила в Instagram. Виконавиця опублікувала першу світлину немовляти, на якій видно маленькі ніжки новонародженого. Хлопчик з'явився на світ 24 травня.
Джамала розсекретила ім'я, яке обрала для сина. Третього хлопчика вирішили назвати Алімом Сеіт-Бекіром. Як відомо, співачка до останніх днів вагітності виступала на сцені, приходила на премії та випускала пісні. Виконавиця подякувала синочку, за те що дав їй можливість виконати все заплановане.
Більше по темі
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-