Джамала вперше показала новонародженого сина — щемливе фото
Категорія
Шоу-бізнес
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Джамала вперше показала новонародженого сина — щемливе фото

джамала
Джерело:  online.ua

Відома українська співачка Джамала потішила шанувальників новим фото з новонародженим сином.

Головні тези:

 

  • Фото Джамали з сином наповнене радістю материнства та ніжністю, що вразило шанувальників співачки.
  • Унікальне ім'я сина Джамали — Алім Сеіт-Бекір.
  • Джамала висловила вдячність лікарям та поділилася радістю материнства в соцмережах.

Джамала вперше показала сина

Виконавиця ретельно приховувала свого третього сина та не показувала його публіці, проте останнім часом новонароджений Алім-Сеїт Бекір частий гість у соцмережах Джамали.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася зворушливою світлиною з хлопчиком. На знімку вона тримає малюка на руках поки той, ймовірно, спить.

Джамала з сином (фото — іnstagram.com/jamalajaaa)

Алім загорнутий у білу ковдру, а на його голові світла шапочка. Джамала щасливо усміхається, дивлячись на сина. Поки що артистка не квапиться показувати обличчя хлопчика.

Дякую, — написала під фото співачка, чим висловила свою вдячність лікарям.

Джамала втретє стала мамою

Радісну звістку артистка повідомила в Instagram. Виконавиця опублікувала першу світлину немовляти, на якій видно маленькі ніжки новонародженого. Хлопчик з'явився на світ 24 травня.

24.05.2024. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день, у холод стану домом, я тебе зігрію сонцем, світлим променем, вогнем. Люблю, — написала під кадром зіркова матуся.

Джамала розсекретила ім'я, яке обрала для сина. Третього хлопчика вирішили назвати Алімом Сеіт-Бекіром. Як відомо, співачка до останніх днів вагітності виступала на сцені, приходила на премії та випускала пісні. Виконавиця подякувала синочку, за те що дав їй можливість виконати все заплановане.

Такий чемний хлопчик. Дав мамі виступити з оркестром, бо мама обіцяла і не могла підвести, прийняти нагороду, сказати промову, доїхати додому, ну а тоді вже можна в пологовий, — поділилася артистка.

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