Джамала вперше показала новонародженого сина — щемливе фото

Джамала вперше показала сина

Виконавиця ретельно приховувала свого третього сина та не показувала його публіці, проте останнім часом новонароджений Алім-Сеїт Бекір частий гість у соцмережах Джамали.

На своїй сторінці в Instagram знаменитість поділилася зворушливою світлиною з хлопчиком. На знімку вона тримає малюка на руках поки той, ймовірно, спить.

Джамала з сином (фото — іnstagram.com/jamalajaaa)

Алім загорнутий у білу ковдру, а на його голові світла шапочка. Джамала щасливо усміхається, дивлячись на сина. Поки що артистка не квапиться показувати обличчя хлопчика.

Дякую, — написала під фото співачка, чим висловила свою вдячність лікарям. Поширити

Джамала втретє стала мамою

Радісну звістку артистка повідомила в Instagram. Виконавиця опублікувала першу світлину немовляти, на якій видно маленькі ніжки новонародженого. Хлопчик з'явився на світ 24 травня.

24.05.2024. Мій третій маленький принц! Я для тебе буду тінню у спекотний день, у холод стану домом, я тебе зігрію сонцем, світлим променем, вогнем. Люблю, — написала під кадром зіркова матуся. Поширити

Джамала розсекретила ім'я, яке обрала для сина. Третього хлопчика вирішили назвати Алімом Сеіт-Бекіром. Як відомо, співачка до останніх днів вагітності виступала на сцені, приходила на премії та випускала пісні. Виконавиця подякувала синочку, за те що дав їй можливість виконати все заплановане.